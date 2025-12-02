Liga Paranaense: Atlético Paraná se clasificó a los cuartos de final

Atlético Paraná dio vuelta el partido y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). El Decano, que hizo de local en cancha de Ministerio, derrotó 2 a 1 a Oro Verde en el duelo que abrió los octavos de final.
El equipo de la Ciudad Universitaria abrió el marcador a los nueve minutos del primer tiempo, a través de Bautista Sánchez. Sin embargo, el Gato reaccionó en el complemento y revirtió la historia gracias a los tantos de Gianluca Suárez, a los 12 minutos, y Lautaro Martínez, de penal en el cierre del encuentro, para darle la clasificación al actual campeón del fútbol local.
La Liga Paranaense sigue el miércoles
Los restantes partidos de los octavos de final se disputarán este miércoles. A las 15 se jugará el clásico Don Bosco-Los Toritos; a las 17 se medirán Sportivo Urquiza-Camioneros e Institututo-Palermo; a las 17.30 será el turno de Peñarol-Universitario; a las 18 se enfrentarán Neuquén-San Benito; y a las 19 cerrarán Belgrano-Argentino Juniors (en Don Bosco).
Patronato, que fue el líder de la Primera Fase, espera en cuartos de final junto al recientemente clasificado Atlético Paraná.