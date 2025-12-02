Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

Liga Paranaense: Atlético Paraná se clasificó a los cuartos de final

El Decano derrotó 2 a 1 a Oro Verde y sigue en camino. El grueso de los partidos de los octavos de final de la Liga Paranaense se jugarán este miércoles.

2 de diciembre 2025 · 20:46hs
El Rojiblanco sigue en búsqueda del bicampeonato en la Liga Paranaense.

Prensa LPF

El Rojiblanco sigue en búsqueda del bicampeonato en la Liga Paranaense.

Atlético Paraná dio vuelta el partido y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). El Decano, que hizo de local en cancha de Ministerio, derrotó 2 a 1 a Oro Verde en el duelo que abrió los octavos de final.

El equipo de la Ciudad Universitaria abrió el marcador a los nueve minutos del primer tiempo, a través de Bautista Sánchez. Sin embargo, el Gato reaccionó en el complemento y revirtió la historia gracias a los tantos de Gianluca Suárez, a los 12 minutos, y Lautaro Martínez, de penal en el cierre del encuentro, para darle la clasificación al actual campeón del fútbol local.

Barcelona festejó ante el equipo del Cholo.

Barcelona le ganó al Atlético de Madrid y se afianza como líder

Este martes se dio el primer vuelo comercial en el renovado aeropuerto concordiense.

En Concordia comenzaron a operar los vuelos comerciales

La Liga Paranaense sigue el miércoles

Los restantes partidos de los octavos de final se disputarán este miércoles. A las 15 se jugará el clásico Don Bosco-Los Toritos; a las 17 se medirán Sportivo Urquiza-Camioneros e Institututo-Palermo; a las 17.30 será el turno de Peñarol-Universitario; a las 18 se enfrentarán Neuquén-San Benito; y a las 19 cerrarán Belgrano-Argentino Juniors (en Don Bosco).

Patronato, que fue el líder de la Primera Fase, espera en cuartos de final junto al recientemente clasificado Atlético Paraná.

Liga Paranaense Atlético Paraná Oro Verde Torneo Clausura
Noticias relacionadas
El lugar que se encuentra el terreno comprado por Rowing.

Rowing concretó la adquisición de casi 9 hectáreas para su expansión deportiva e institucional

El auto de Franco Colapinto estrenará motor Mercedes en 2026.

Franco Colapinto tendrá un nuevo auto en 2026

El Torneo Clausura 2025 pronto conocerá a su campeón.

Están los horarios para las semifinales del Torneo Clausura

El Lazo Eterno: Daniel Arcucci cuenta la intimidad de Maradona en una charla en Hernández

El Lazo Eterno: Daniel Arcucci cuenta la intimidad de Maradona en una charla en Hernández

Ver comentarios

Lo último

EPRE: definieron las tarifas de luz para diciembre y sigue el subsidio provincial

EPRE: definieron las tarifas de luz para diciembre y sigue el subsidio provincial

Liga Paranaense: Atlético Paraná se clasificó a los cuartos de final

Liga Paranaense: Atlético Paraná se clasificó a los cuartos de final

ATER: extienden por 30 días el Plan Especial de Facilidades de Pago

ATER: extienden por 30 días el Plan Especial de Facilidades de Pago

Ultimo Momento
EPRE: definieron las tarifas de luz para diciembre y sigue el subsidio provincial

EPRE: definieron las tarifas de luz para diciembre y sigue el subsidio provincial

Liga Paranaense: Atlético Paraná se clasificó a los cuartos de final

Liga Paranaense: Atlético Paraná se clasificó a los cuartos de final

ATER: extienden por 30 días el Plan Especial de Facilidades de Pago

ATER: extienden por 30 días el Plan Especial de Facilidades de Pago

Barcelona le ganó al Atlético de Madrid y se afianza como líder

Barcelona le ganó al Atlético de Madrid y se afianza como líder

En Concordia comenzaron a operar los vuelos comerciales

En Concordia comenzaron a operar los vuelos comerciales

Policiales
Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: confirman que el hombre fue asesinado

Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: confirman que el hombre fue asesinado

Discuten la continuidad de la domiciliaria de Actis y exigen acelerar estudios médicos clave

Discuten la continuidad de la domiciliaria de Actis y exigen acelerar estudios médicos clave

Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Detienen a una pareja que intentaba ingresar a un comercio en Paraná

Detienen a una pareja que intentaba ingresar a un comercio en Paraná

Maniataron a un joven y le robaron 10 iPhone: detuvieron a un sospechoso

Maniataron a un joven y le robaron 10 iPhone: detuvieron a un sospechoso

Ovación
Rowing concretó la adquisición de casi 9 hectáreas para su expansión deportiva e institucional

Rowing concretó la adquisición de casi 9 hectáreas para su expansión deportiva e institucional

Liga Paranaense: Atlético Paraná se clasificó a los cuartos de final

Liga Paranaense: Atlético Paraná se clasificó a los cuartos de final

Barcelona le ganó al Atlético de Madrid y se afianza como líder

Barcelona le ganó al Atlético de Madrid y se afianza como líder

Están los horarios para las semifinales del Torneo Clausura

Están los horarios para las semifinales del Torneo Clausura

Franco Colapinto tendrá un nuevo auto en 2026

Franco Colapinto tendrá un nuevo auto en 2026

La provincia
EPRE: definieron las tarifas de luz para diciembre y sigue el subsidio provincial

EPRE: definieron las tarifas de luz para diciembre y sigue el subsidio provincial

ATER: extienden por 30 días el Plan Especial de Facilidades de Pago

ATER: extienden por 30 días el Plan Especial de Facilidades de Pago

La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

Danza y Circo: comenzó la inscripción al ciclo 2026

Danza y Circo: comenzó la inscripción al ciclo 2026

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Dejanos tu comentario