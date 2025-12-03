UPCN advierte que se demoran los pagos de las prolongaciones de jornada en enfermería

“Maniobras burocráticas dilatan el pago de las prolongaciones de jornada en enfermería”, advirtió UPCN sobre la devolución de 60 expedientes que perjudican a 300 enfermeros

“Maniobras burocráticas dilatan el pago de las prolongaciones de jornada en enfermería”, advirtió UPCN sobre la devolución de 60 expedientes que perjudican a 300 enfermeros

Desde la Unión Personal Civil de la Nacion (UPCN) Entre Ríos adviertieron que se demoran los pagos de las prolongaciones de jornada en enfermería . El Sindicato cuestionó la decisión del Ministerio de Economía de devolver a la cartera de Salud alrededor de 60 expedientes que cumplían las condiciones para abonar la prolongación de jornada a más de 300 enfermeros.

“Podemos entender que el Ministerio de Economía quiera ordenar, pero no puede hacerlo desconociendo derechos”, expresó la dirigente sindical y recordó que la prolongación de jornada para este sector “fue una conquista de la paritaria y fue planteada por UPCN gracias a la la Ley Nº 10.930, autoría de nuestro Secretario General, José Allende”.

“Ahora, desde algunos hospitales nos hicieron saber que el ministro Boleas devolvió los expedientes al Ministerio de Salud para que, en cinco días, envíen una planilla con datos que ya están absolutamente corroborados según el procedimiento acordado en paritarias, que contiene muchísimos controles. En cambio ¿quién controla las horas extras de los Ministerios?”, subrayó Domínguez.

UPCN Enfermería jornadas extendidas

Ante esta novedad remarcó: “Que el gobierno no juegue con la paciencia y la buena predisposición que tiene el personal de salud, específicamente de enfermería, para prestar servicios en hospitales que están llenos, que no tienen condiciones laborales, que no les pagan lo que corresponde y donde están trabajando en las peores condiciones”.

“Antes los enfermeros no tenían prolongación de jornada y trabajaban casi gratis, porque no les pagaban ni les devolvían. Ahora, en cambio, sí la tienen”, aseveró y pidió al gobierno “que deje de dilatar los expedientes con excusas absurdas”.

La Secretaria Adjunta afirmó que “la normativa ya tiene suficientes controles para que no se abuse nadie con las prolongaciones de jornada. Por lo tanto, si se hacen es porque son realmente imprescindibles”.

“A partir de la implementación de la prolongación de jornada a través de la Ley 10.930, por las malas planificaciones, por arreglos internos o por imprevisiones, se generaban francos acumulados que terminaron originando una deuda de 1.500 millones de pesos, cuyo pago logramos al inicio de la gestión de Frigerio. De ahí en adelante ordenamos las prolongaciones y hoy se hacen muchísimas menos”, resaltó Domínguez.

Luego detalló: “Si un enfermero hace una prolongación de ocho horas más de su jornada laboral, es porque otro enfermero faltó. Pero no las quieren hacer más si no se cumple con el pago de las prolongaciones. Eso provocaría que deban llamar a suplentes. Sin embargo, el promedio de costo de una prolongación es 300 mil pesos y de un suplente 1.500.000 pesos. ¿Entonces cuál es la lógica?”, cuestionó.

La Secretaria Adjunta de UPCN remarcó que “hay una responsabilidad del Ministro de Hacienda, pero también del Ministro de Salud, ya que esa cartera es la que garantiza la transparencia del proceso. Entonces ¿por qué Blanzaco permite que Boleas se lo cuestione?”. Por último reclamó: “Que arreglen ellos sus internas, los enfermeros no tienen la culpa”.