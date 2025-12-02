La Editorial de Entre Ríos llega a Gualeguaychú con una nueva sede

Uno Entre Rios | Escenario | Editorial de Entre Ríos

La Editorial de Entre Ríos abrirá una nueva sede en Gualeguaychú, tras el convenio firmado entre el secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello, y el intendente Mauricio Davico

2 de diciembre 2025 · 15:30hs
La Editorial de Entre Ríos abrirá una nueva sede en Gualeguaychú, tras el convenio firmado entre el secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello, y el intendente Mauricio Davico. El espacio funcionará en la Casa de Fray Mocho, donde se difundirá el catálogo editorial y se desarrollarán actividades formativas y presentaciones.

La Editorial de Entre Ríos desembarca en Gualeguaychú

Stoppello destacó que la apertura se enmarca en la política de descentralización cultural: “Buscamos que más entrerrianos accedan a los bienes culturales de la provincia”. Davico señaló que el acuerdo “amplía la oferta cultural local y fortalece la articulación con la provincia”.

El convenio, con una duración inicial de dos años, incluye la cesión de un sector de la Casa de Fray Mocho por parte del Municipio y la instalación y gestión del espacio por parte de la Secretaría de Cultura y la Editorial. La nueva sede permitirá sostener actividades durante todo el año y acercar obras entrerrianas a públicos de la región.

Sobre la Editorial Entre Ríos

Fundada en 1984, publica obras de autores entrerrianos y desarrolla acciones culturales en toda la provincia. También edita el Premio Fray Mocho, el máximo galardón literario local.

En la firma participaron además Manuel Olalde, Luis Castillo y Matías Armándola.

