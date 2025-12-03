Uno Entre Rios | Policiales | Paradero

Paradero: buscan a un joven de 35 años

Se solicitó la colaboración de la población para conocer el paradero de un joven de 35 años, quien el miércoles pasado se retiró de su domicilio en Paraná

3 de diciembre 2025 · 09:48hs
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la población para localizar a Mariano Osvaldo Marizza, de 35 años, quien el miércoles pasado se retiró de su domicilio en Paraná. 

Marizza llevaba una campera de cuerina negra con cierre con cuello mouse con dos tachas y mangas plateadas, pantalón jogging color negro y botas negras de caña corta y cordones.

Marizza llevaba una campera de cuerina negra con cierre con cuello mouse con dos tachas y mangas plateadas, pantalón jogging color negro y botas negras de caña corta y cordones.

Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 4446372) o la Comisaría Comisaria 15º (0343) 4206205.

