La Bersuit en Paraná: Viví Paseo 25 de Mayo suma propuestas y busca consolidarse como cierre cultural del año

La Municipalidad de Paraná y un grupo de comerciantes del microcentro presentaron una nueva edición de Viví Paseo 25 de Mayo, la propuesta que volverá a ocupar una parte céntrica de la ciudad el viernes 19 de diciembre

La Municipalidad de Paraná y un grupo de comerciantes del microcentro presentaron una nueva edición de Viví Paseo 25 de Mayo, la propuesta que volverá a ocupar una parte céntrica de la ciudad el viernes 19 de diciembre. La actividad será libre y gratuita e incluirá música en vivo, opciones gastronómicas y la participación de locales de la zona que preparan promociones y horarios extendidos para acompañar la jornada.

Desde el sector comercial explicaron que la iniciativa surgió como una forma de reforzar el movimiento en un mes clave para las ventas de fin de año. Con ese objetivo, distintos negocios de calle 25 de Mayo impulsaron la realización del evento y solicitaron el acompañamiento del municipio para organizar logística, tránsito y escenarios. La edición anterior tuvo una respuesta importante y, según los propios comerciantes, favoreció el volumen de ventas navideñas.

El secretario de Gobierno, Santiago Halle, señaló que el acompañamiento municipal se enmarca en una política que busca facilitar el desarrollo de propuestas impulsadas desde la comunidad. Explicó que Viví Paseo 25 de Mayo reunirá actividades culturales, gastronómicas y comerciales en distintos tramos de la calle, desde Yrigoyen hasta Monte Caseros, y sumará además la Peatonal San Martín como recorrido complementario. El inicio está previsto para las 18.

La programación musical incluirá presentaciones de la Asociación Litoraleña de Blues, LS Cumbia, Roze —dúo que trabaja dentro del género urbano— y Bersuit Vergarabat como cierre de la jornada. Para ordenar cada espectáculo se definieron tres escenarios: el principal se ubicará en la esquina de Monte Caseros y 25 de Mayo, mientras que los otros dos estarán frente a Canal 9 y en Yrigoyen y 25 de Mayo.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, detalló que este año la propuesta gastronómica sumará veinte puestos, el doble respecto de la edición anterior, debido al interés que generó la convocatoria entre emprendedores y elaboradores locales. Esa oferta se integrará al trabajo de los comercios frentistas, que abrirán durante toda la tarde.

En relación con el tránsito, las áreas municipales anticiparon que los cortes comenzarán el mismo viernes con el armado del escenario principal. Se prevé implementar interrupciones parciales para reducir el impacto sobre la circulación, especialmente en las horas previas al inicio del evento.

Desde el sector comercial, Ariel Baruch recordó que la primera edición del paseo nació como una forma de visibilizar la actividad de la zona y generar un espacio de encuentro para vecinos y visitantes. Señaló que la expectativa para este año es sostener la buena respuesta del público y afianzar la propuesta dentro de la agenda anual de la ciudad.