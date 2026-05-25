SMN: inicia semana con neblinas matinales

El SMN emitió un alerta para este lunes por presencia de niebla y neblinas matinales. La semana continuarà sin lluvias. Pronóstico extendido

El SMN emitió un alerta para este lunes por presencia de niebla y neblinas matinales. La semana continuarà sin lluvias. Pronóstico extendido

El SMN emitió un alerta para este lunes por presencia de niebla y neblinas matinales. La semana continuarà sin lluvias. Pronóstico extendido

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por la presencia de bancos de niebla y neblina persistentes que afectarán a toda la provincia de Entre Ríos durante este lunes. El fenómeno provocará una importante reducción de visibilidad, generando complicaciones principalmente para quienes deban circular por rutas y caminos de la región.

Desde Defensa Civil advirtieron que las condiciones podrían tornarse peligrosas para la conducción, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, por lo que recomendaron extremar las medidas de precaución.

Alerta violeta por bancos de niebla y neblina en Entre Ríos

neblina Las zonas afectadas por los bancos de niebla y neblina.

Los cuidados por la niebla y neblina

Entre las principales sugerencias difundidas por el organismo se destaca evitar salir a las rutas si no es necesario.

En caso de que la niebla sorprenda a los conductores durante el viaje, se aconseja mantener una distancia prudente entre vehículos, no realizar maniobras de sobrepaso y circular a baja velocidad.Además, se recordó la importancia de utilizar luces bajas y antiniebla para mejorar la visibilidad y permitir que otros vehículos puedan detectar la presencia en la calzada.

Las autoridades también recomendaron detener la marcha apenas sea posible en un lugar seguro, evitando estacionar sobre banquinas o sobre la ruta, debido al riesgo de accidentes.

Por último, Defensa Civil pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico y nuevas advertencias meteorológicas.

Niebla puente Zárate-Brazo Largo.jpg Hay alerta violeta de advertencia por bancos de niebla para este martes.

Pronóstico extendido

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico para este lunes 25, nieblas por la mañana, neblina por la tarde y por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 7 grados de mínima y los 20 de máxima y los vientos soplarán del sector este rotando al sudeste.

Para el martes se esperan neblinas por la madrugada y por la mañana, cielo ligeramente nublado por la tarde y por la noche. Los vientos soplarán del sector norte rotando al noreste y las temperaturas se mantendrán entre los 11 y los 20 grados.

El miércoles también se esperan nieblas matinales y cielo algo nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas promedio marcarán 12 grados de mínima y 20 grados de máxima. El viento soplará del sector norte rotando al noreste.

El jueves se prevé una temperatura de entre 12 y 19 grados con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde. Los vientos soplarán del noreste.

El viernes se esperan temperaturas promedio de entre 15 y 22 grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos del sector norte rotando al este.

El sábado 30 se esperan temperaturas de entre 11 y 19 grados con cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y la noche, y vientos del sur.

Para el domingo las temperaturas promedio serán de entre 11 y 19 grados con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos soplando del sudeste rotando al este.