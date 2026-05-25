El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por la presencia de bancos de niebla y neblina persistentes que afectarán a toda la provincia de Entre Ríos durante este lunes. El fenómeno provocará una importante reducción de visibilidad, generando complicaciones principalmente para quienes deban circular por rutas y caminos de la región.
SMN: inicia semana con neblinas matinales
El SMN emitió un alerta para este lunes por presencia de niebla y neblinas matinales. La semana continuarà sin lluvias. Pronóstico extendido
Desde Defensa Civil advirtieron que las condiciones podrían tornarse peligrosas para la conducción, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, por lo que recomendaron extremar las medidas de precaución.
Los cuidados por la niebla y neblina
- Entre las principales sugerencias difundidas por el organismo se destaca evitar salir a las rutas si no es necesario.
- En caso de que la niebla sorprenda a los conductores durante el viaje, se aconseja mantener una distancia prudente entre vehículos, no realizar maniobras de sobrepaso y circular a baja velocidad.Además, se recordó la importancia de utilizar luces bajas y antiniebla para mejorar la visibilidad y permitir que otros vehículos puedan detectar la presencia en la calzada.
- Las autoridades también recomendaron detener la marcha apenas sea posible en un lugar seguro, evitando estacionar sobre banquinas o sobre la ruta, debido al riesgo de accidentes.
- Por último, Defensa Civil pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico y nuevas advertencias meteorológicas.
Pronóstico extendido
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico para este lunes 25, nieblas por la mañana, neblina por la tarde y por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 7 grados de mínima y los 20 de máxima y los vientos soplarán del sector este rotando al sudeste.
Para el martes se esperan neblinas por la madrugada y por la mañana, cielo ligeramente nublado por la tarde y por la noche. Los vientos soplarán del sector norte rotando al noreste y las temperaturas se mantendrán entre los 11 y los 20 grados.
El miércoles también se esperan nieblas matinales y cielo algo nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas promedio marcarán 12 grados de mínima y 20 grados de máxima. El viento soplará del sector norte rotando al noreste.
El jueves se prevé una temperatura de entre 12 y 19 grados con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde. Los vientos soplarán del noreste.
El viernes se esperan temperaturas promedio de entre 15 y 22 grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos del sector norte rotando al este.
El sábado 30 se esperan temperaturas de entre 11 y 19 grados con cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y la noche, y vientos del sur.
Para el domingo las temperaturas promedio serán de entre 11 y 19 grados con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos soplando del sudeste rotando al este.