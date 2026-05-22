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"Charlando de Modas" llega al Juanele con humor y música en vivo

El espectáculo humorístico-musical Charlando de Modas llegará el viernes 29 de mayo a las 21 al Centro Cultural Juan L. Ortiz

22 de mayo 2026 · 16:26hs
Charlando de Modas llega al Juanele con humor y música en vivo

El espectáculo humorístico-musical Charlando de Modas llegará el próximo viernes 29 de mayo a las 21 al Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Racedo 250. La propuesta estará protagonizada por Soledad Escoubué, Eva Cabrera y Emilia Cersofio, quienes compartirán una noche atravesada por el humor, la música y las experiencias cotidianas vinculadas a los vínculos y las formas actuales de amar.

El universo millennial se sube al escenario en “Charlando de Modas”

En esta nueva presentación, el eje temático será el amor. Desde las relaciones afectivas hasta las contradicciones de la generación millennial, el espectáculo buscará abordar distintas situaciones reconocibles para el público a través de canciones, anécdotas y escenas atravesadas por la ironía y la identificación.

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La propuesta pondrá el foco en temas como las relaciones modernas, las citas, la toxicidad, las inseguridades, los desencuentros y las formas de vincularse en tiempos atravesados por redes sociales.

Con una mezcla de humor y momentos de reflexión, Charlando de Modas construye un espacio donde muchas experiencias personales encuentran eco. La identificación con situaciones cotidianas y el tono descontracturado forman parte del espíritu del show, que brinda relatos, música y observaciones sobre comportamientos y costumbres de la época.

El espectáculo también se presenta como una invitación a reírse de experiencias compartidas y de ciertas escenas habituales de los vínculos actuales, desde los amores intensos hasta las historias fallidas o incómodas que forman parte de la vida cotidiana.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 10 mil pesos, mientras que en puerta costarán 12 mil pesos. Reservas al 3434 61-2798.

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Charlando de modas humor centro cultural Juan L. Ortiz
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