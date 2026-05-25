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Horóscopo del lunes 25 de mayo de 2026

Astología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 25 de mayo de 2023. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

25 de mayo 2026 · 07:34hs
Astología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 25 de mayo de 2023. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

Astología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 25 de mayo de 2023. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.
Horóscopo

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Astología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 25 de mayo de 2023. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

Astología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 25 de mayo de 2023. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

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ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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Día espléndido en el amor. Recibe inesperadamente una importante cantidad de dinero. Llegará a un acuerdo laboral. Las tensiones musculares le pueden producir cambios de humor.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

El diálogo es la mejor vía para comprender a su pareja. Controle los gastos domésticos. Sus compañeros no comparten su nuevo proyecto. Sus dientes están muy sensibles al frío y al calor.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Debe mimar más a su pareja, se siente olvidada. Oportunidad de conseguir un interés bastante alto. Facilidad de palabra envidiable para exponer sus ideas laborales. Se sentirá pletórico de salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Jornada óptima para hacer las paces con la persona que ama. No se fíe de las facilidades para obtener un préstamo. Saque adelante su trabajo con iniciativa. Una escapada al campo siempre viene bien.

Horóscopo

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

La familia va a ser hoy el centro de su vida. Ahorrar consiste en no gastar en exceso. Quizá le hagan una oferta de trabajo que no podrá rechazar. Con su buena salud se creerá capaz de grandes proezas.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Dedique hoy algo de tiempo a la familia. Apriétese un poco el cinturón o lo pasará mal. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Molestias óseas o musculares en la espalda.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Ingresos por un cauce fuera de lo habitual. Ritmo de trabajo más desahogado y placentero. La fruta ayudará bastante a su organismo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Siga la fase de enamoramiento total, disfrute el momento. Buenas perspectivas en el terreno económico. Luche por mantener su puesto. Ocasión propicia para aliviar algunos problemas orgánicos.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Le apetecerá estar con su familia y su gente. Los astros marcan una tendencia al ahorro. Puede conseguir el tan merecido cambio de puesto. La Luna le ayudará a ver la vida de una forma más serena.

Horóscopo zodiáco Astrología signos astros.jpg

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

El romanticismo es importante, pero no lo sobrevalore. Asuma gastos en función de sus ingresos. En el trabajo, bien, incluso si decide nuevos rumbos. Duerma más para recuperar la energía gastada.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Logra por fin hablar con la persona que le interesa. Si tiene una deuda, es el momento de saldarla. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. Hoy es un buen día para ponerse a régimen.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Seducirá a todos los que se le pongan por delante. Buen día en los juegos de azar. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Algún mareo a causa de tanta actividad.

Horóscopo Signo Astrología lunes zodíaco
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