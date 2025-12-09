Los libros más vendidos de 2025 en Argentina: fantasía, no ficción y reediciones

Las listas de ventas de libros en Argentina durante 2025 mostraron un mercado editorial diverso, en el que convivieron novelas de fantasía juvenil, reediciones integrales de sagas clásicas, títulos de bienestar y obras de psicología que mantienen presencia constante entre los lectores.

Según los relevamientos difundidos por plataformas de venta y librerías de alcance nacional, el ranking del año estuvo encabezado por Alas de Ónix , de Rebecca Yarros; Amanecer en la cosecha , de Suzanne Collins; y Una corte de niebla y furia en su edición especial, de Sarah J. Maas. A estos títulos se sumaron el pack exclusivo de Harry Potter de J. K. Rowling, el cofre completo de Blackwater de Michael McDowell, Este dolor no es mío de Mark Wolynn, Metabolismo ultrapoderoso de Frank Suárez, El duelo de Gabriel Rolón, El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl y Libertao , de Carolina Menéndez Patorelli.

Alas de Ónix, la nueva entrega de Rebecca Yarros, reforzó el fenómeno editorial que la autora estadounidense lleva construyendo con mundos propios, relaciones intensas y una trama que combina aventura, política y romance. Por su parte, Amanecer en la cosecha confirmó la vigencia del universo distópico creado por Suzanne Collins, que volvió a captar la atención de lectores jóvenes y adultos. El caso de Sarah J. Maas reafirmó otra tendencia del mercado: las ediciones especiales y los volúmenes de lujo que permiten reactivar ventas de sagas ya instaladas.

El fenómeno de las reediciones también explicó el rendimiento del pack exclusivo de Harry Potter, que recuperó a lectores que buscan completar su colección, así como a nuevas generaciones que descubren la saga por primera vez. Algo similar ocurrió con Blackwater, la serie de seis libros de Michael McDowell que regresó al mercado en formato cofre y encontró un público ampliado gracias a su mezcla de terror, drama y atmósfera sureña, características que la transformaron en una obra de culto redescubierta por lectores actuales.

En paralelo, los títulos de no ficción continuaron ocupando lugares centrales en las ventas. Este dolor no es mío, de Mark Wolynn, mantuvo un ritmo alto de circulación gracias a su propuesta sobre herencias emocionales y traumas intergeneracionales, un tema que encontró eco en lectores interesados en procesos terapéuticos y vínculos familiares. Metabolismo ultrapoderoso, de Frank Suárez, siguió entre los más buscados por quienes se acercan a lecturas sobre salud, hábitos y bienestar. En el plano psicológico, El duelo, de Gabriel Rolón, ofreció un recorrido por las experiencias de pérdida y los modos de atravesarlas desde la práctica clínica y la reflexión íntima, lo que reforzó su lugar entre las preferencias del público argentino.

El mapa editorial de 2025 dejó una fotografía clara: los lectores argentinos se movieron entre la necesidad de escapar a mundos imaginarios y el deseo de encontrar herramientas para vivir mejor. Las sagas de fantasía, las obras de desarrollo personal, los clásicos de la psicología y las reediciones integrales compartieron el mismo espacio en las mesas de novedades, en un año que consolidó un mercado plural y atento a las distintas formas de leer.