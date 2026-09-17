En el Presupuesto 2027 se plantean cambios que perjudican a personas con discapacidad

El Gobierno propone profundos cambios en las pensiones por discapacidad y busca desenganchar la AUH de la inflación en el Presupuesto 2027

El Gobierno propone profundos cambios en las pensiones por discapacidad y busca desenganchar la AUH de la inflación en el Presupuesto 2027

El Gobierno propone profundos cambios en las pensiones por discapacidad y busca desenganchar la AUH de la inflación en el Presupuesto 2027

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación —que proyecta un gasto total de $ 202,1 billones y prevé superávit primario y financiero— incluye reformas estructurales en el área de protección social. Entre los puntos centrales de la iniciativa se destacan una reformulación del régimen de pensiones y prestaciones por discapacidad y la eliminación del esquema de actualización automática por inflación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

El texto impulsado por el Gobierno introduce modificaciones sustanciales a la Ley de Emergencia en Discapacidad y la normativa vigente, afectando tanto las condiciones de acceso a los beneficios económicos como la estructuración del sistema asistencial.

Diputados: con 249 votos, avanzó el plan para tratar la emergencia en Discapacidad.

AUH: el Gobierno cambia el trámite para cobrar el 20% retenido y suma la acreditación automática

En lo que respecta a las pensiones no contributivas por discapacidad, la propuesta establece tres ejes principales:

Fin del otorgamiento automático vía CUD: La iniciativa excluye el acceso directo y automático a la pensión para las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) . Desde la oposición advirtieron que este cambio retoma un "modelo de invalidez laboral" y deja los criterios definitivos de elegibilidad librados a la discrecionalidad de la reglamentación del Ejecutivo.

La iniciativa . Desde la oposición advirtieron que este cambio retoma un "modelo de invalidez laboral" y deja los criterios definitivos de elegibilidad librados a la discrecionalidad de la reglamentación del Ejecutivo. Incompatibilidad con el trabajo registrado: A diferencia del esquema vigente —que permite compatibilizar el cobro de la pensión con el desarrollo de una actividad laboral formal—, el nuevo proyecto vuelve incompatible la pensión con el empleo registrado .

A diferencia del esquema vigente —que permite compatibilizar el cobro de la pensión con el desarrollo de una actividad laboral formal—, el nuevo proyecto . Eliminación de la cobertura médica obligatoria: Se suprime la exigencia de garantizar cobertura médica obligatoria para los titulares de pensiones.

En el plano de las prestaciones médicas y de asistencia, el proyecto deroga el artículo 14 de la Ley 27.793 y el artículo 7 bis de la ley de emergencia:

Desregulación del arancel único nacional: Se elimina el nomenclador y precio único nacional para las instituciones prestadoras. Con la nueva redacción, cada prestador podrá determinar el costo de sus servicios , mientras que las obras sociales y prepagas fijarán topes máximos de cobertura . Esto obligará a los beneficiarios a renegociar aranceles o a cambiar de institución en caso de desacuerdos económicos.

Se elimina el nomenclador y precio único nacional para las instituciones prestadoras. Con la nueva redacción, , mientras que las obras sociales y prepagas fijarán . Esto obligará a los beneficiarios a renegociar aranceles o a cambiar de institución en caso de desacuerdos económicos. Eliminación de la movilidad por inflación: Se da por tierra con la actualización mensual automática de los aranceles prestacionales, que hasta ahora se regía por la fórmula de movilidad jubilatoria.

Diversas organizaciones de prestadores, referentes de pacientes y familiares expresaron su rechazo a estas medidas, alertando que la desregulación "federaliza la desigualdad" al romper con la cobertura uniforme y vulnera principios internacionales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Tensiones e "incertidumbre" en oficialismo y aliados

La inclusión a último momento de estos cambios en el articulado del Presupuesto provocó malestar y cortocircuitos dentro del oficialismo y con sus aliados en el Congreso.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, admitió públicamente que desconocía las modificaciones introducidas en el área de Discapacidad, a pesar de integrar la mesa política de la Casa Rosada. Bullrich recordó que en la Cámara de Diputados se venía negociando un acuerdo entre el oficialismo y la oposición sobre el tema y advirtió que no ser informados sobre estas adiciones “resiente las relaciones” con los bloques aliados.

En los pasillos de Balcarce 50 fuentes oficiales reconocieron una "descoordinación absoluta" en la elaboración del proyecto, aunque desde las bancadas libertarias anticiparon que el texto sufrirá modificaciones durante el debate en comisiones y aseguraron que "así como está no sale".

Cambios en la Asignación Universal por Hijo (AUH)

De forma paralela, el artículo 17 del proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reforma clave sobre el régimen de asignaciones familiares abonadas por la ANSES: