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El Juan L. Ortiz recibe a Intermitente y Medusa para una noche de clásicos

El encuentro será en el Centro Cultural Juan L. Ortiz y reunirá clásicos del rock nacional y metal sinfónico de la mano de Intermitente y Medusa

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

17 de septiembre 2026 · 09:09hs
Intermitente y Medusa llegan con una noche de rock y metal

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

Intermitente y Medusa llegan con una noche de rock y metal

Intermitente y Medusa compartirán escenario este sábado, desde las 20.30, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. El encuentro reunirá clásicos del rock nacional y metal sinfónico en una propuesta que busca acercar públicos y mostrar distintas formas de habitar la música.

El rock nacional y el metal sinfónico se encuentran en Paraná

Dos mundos musicales diferentes, instrumentos que se encuentran y una misma necesidad: hacer música y compartirla con el público. Con esa idea nació Convergencia: Rock & Metal, la propuesta que reunirá a las bandas en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en boulevard Racedo 250, de Paraná.

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Integrantes de ambas formaciones pasaron por UNO para contar detalles de la presentación. Cintia Muller, Franco Schroeder y Marcelo Avero, integrantes de Intermitente, anticiparon una noche que tendrá como punto de encuentro al rock, aunque desde dos búsquedas diferentes.

Intermitente es una banda nacida este año a partir de las ganas de Marcelo Avero de cantar junto a un grupo. Para esta presentación también contará con las participaciones especiales de Mariana Melhem, en coros y una canción como solista, y Renata Kunath, quien tocará el cajón peruano.

Nacional e internacional

El repertorio estará atravesado por grandes nombres del rock nacional. Sonarán canciones de Charly García, Fito Páez, Soda Stereo, Luis Alberto Spinetta y Los Redondos, entre otros. La propuesta busca respetar la esencia de las versiones originales, pero también llevarlas hacia la identidad propia que fue tomando el grupo.

Para Avero, además, se trata de una presentación especial: es su primera experiencia frente a un público más amplio. “Hace mucho que voy, pero es mi primera presentación así, masiva”, contó durante la charla con UNO. Hasta ahora, las experiencias musicales habían sido en encuentros más pequeños y familiares.

Del otro lado estará Medusa, proyecto de metal sinfónico que comenzó aproximadamente en 2019 y que fue incorporando integrantes con el paso de los años.

El metal sinfónico combina elementos propios del metal con recursos de la música clásica o académica y el canto lírico. Para esta fecha, Medusa presentará una primera parte basada en canciones de algunas de sus principales influencias, entre ellas Evanescence, Nightwish y Épica, mientras que el tramo final estará dedicado a material propio que la banda comenzó a trabajar con vistas a la publicación de un disco.

La elección del nombre Convergencia responde justamente al encuentro entre estas dos propuestas. “Las dos bandas tienen prácticamente los mismos instrumentos: bajo, guitarra, batería y teclados, sumando las voces”, explicaron. La intención es mostrar cómo un mismo conjunto de instrumentos puede dar lugar a sonidos y experiencias muy diferentes.

Para Medusa, además, la presentación representa una oportunidad para acercar el metal sinfónico a nuevos públicos. La banda busca correrse de la idea de que el metal necesariamente tiene que ser un género agresivo o difícil de escuchar. “Más allá de lo pesado y de la fuerza y el poder que tiene ese género, mostrar que también es algo súper escuchable y disfrutable”, señalaron.

La propuesta también apunta a reunir a públicos de distintas edades. Mientras Intermitente trabaja con clásicos que forman parte de la historia del rock argentino, Medusa propone una mirada más cercana a nuevas generaciones y a un género que, según sus integrantes, no tiene tanta exposición en la región.

El Centro Cultural Juan L. Ortiz ocupa un lugar importante en esta experiencia. Los músicos destacaron las características del espacio, el escenario, el trabajo técnico y la posibilidad de realizar una presentación en un ámbito cultural de Paraná. La jornada tendrá además una propuesta gastronómica y una barra dentro del espacio.

Convergencia se presenta así como un encuentro entre distintas generaciones, repertorios y maneras de entender el rock. Una invitación a sentarse, escuchar, cantar y descubrir qué sucede cuando dos mundos musicales diferentes se encuentran en un mismo lugar. Entradas: generales 18.000 pesos; estudiantes 10.000 pesos. Anticipadas: generales 15.000 pesos y estudiantes 8.000 pesos. Consultas y reservas al 3434679 432 (Cintia).

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Juan L. Ortiz Intermitente clásicos rock nacional metal Paraná
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