Las galerías de Paraná se unen para acercar el arte a toda la comunidad

Joaquín Arijón, subsecretario de cultura de Paraná, conversó con UNO sobre la "Noche de las Galerías" que se llevará a cabo en la ciudad

Paraná se prepara para vivir una nueva edición de la N oche de las Galerías , una iniciativa que invita a recorrer distintos espacios de arte de la ciudad, conocer a sus artistas y acercarse a sus producciones. La actividad tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre, de 19 a 23, con un circuito libre y gratuito que reunirá exposiciones, propuestas culturales y venta de obras en nueve galerías locales.

Los espacios participantes serán A la vuelta de la esquina, Almacén de los 33 · Territorio de culturas, Archicofradía Galería de Arte, Blanca Irradiante, Casa Banano, Erarte, GAP Galería de Arte, La Portland y La Hendija Arte Contemporáneo. Entre las propuestas de la jornada se encuentra la muestra Vórtice, junto con obras de Mónica Atencio, Leonardo Demontini, Patricia Gotti, Ana María Garello, Griselda Gini, Marcelo Meza, Luis Gigi Molteni y Miguel Ángel Vesco. Además, cada galería contará con actividades propias, exposiciones y cantinas, entre otras propuestas para recibir al público.

En diálogo con UNO, el subsecretario de Cultura de Paraná, Joaquín Arijón, destacó la importancia de esta iniciativa para el desarrollo del sector artístico local. “Para nosotros esta actividad es importantísima, ya que se suman nueve galerías y, a la par, tenemos la posibilidad de que se incorporen el Museo Provincial de Bellas Artes, la Facultad de Humanidades y la Escuela de Artes Visuales. Este circuito pone en valor a las nuevas galerías, promueve la circulación de los bienes culturales y ubica a estos espacios como protagonistas, reconociendo su trabajo”, expresó.

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Al referirse al lugar que ocupa el arte en la identidad de la ciudad, Arijón sostuvo que las expresiones artísticas forman parte de la construcción colectiva de una comunidad. “El arte ocupa un lugar importantísimo en los ciudadanos, como entrerrianos y como paranaenses. Construye lo que somos, quiénes somos, y pone como protagonistas a nuestros artistas. Tenemos paisajes hermosos y muchos trabajos vinculados al río, la cerámica, las aves y la cotidianeidad de la ciudad. Es un arte muy ligado a nuestro territorio, que interpela y nutre”, señaló.

El funcionario también hizo hincapié en el trabajo de articulación que se llevó adelante con los espacios participantes. Según explicó, hubo distintas reuniones para coordinar la propuesta y construir un circuito que permita mostrar la diversidad de miradas y proyectos que conviven en Paraná. “Cada galería tiene su sello. Es importante generar este circuito entre todas, conocer lo que proyectan y desarrollan. Cada una tiene su público y poder vincularnos es muy positivo”, manifestó.

Uno de los principales objetivos de la Noche de las Galerías será acercar estos espacios a nuevos públicos, promover el encuentro directo con los artistas y generar oportunidades para la comercialización de sus producciones. “Lo que busca la iniciativa es dar a conocer los espacios de arte que hay en la ciudad, poner en valor a los artistas y promover la venta de las obras, que los ciudadanos puedan comprar arte y conocer a quienes lo producen. Será una noche de difusión para todos”, explicó Arijón.

Producción

La actividad cuenta con el acompañamiento de EMPATUR (Ente Mixto de Turismo de la Ciudad de Paraná) y Paraná Municipio. En ese sentido, el subsecretario remarcó la importancia de sostener políticas que acompañen el crecimiento del sector y fortalezcan a los espacios independientes. También destacó el respaldo de la intendenta Rosario Romero a este tipo de propuestas. “Queremos acompañar los proyectos de nuestros artistas para que la ciudad siga creciendo y fortalecer a los espacios de arte independientes”, concluyó.

La propuesta también representa una oportunidad para que quienes habitualmente no frecuentan las galerías puedan acercarse, conocer cómo funcionan estos espacios y descubrir las distintas expresiones del arte contemporáneo y local. El recorrido permitirá transitar diferentes lenguajes, técnicas y miradas, en una experiencia que busca romper distancias entre las obras y el público. De esta manera, la ciudad suma una alternativa para disfrutar del patrimonio artístico vivo y acompañar a quienes producen cultura. Además, será una invitación a descubrir el valor de la producción artística local y a reconocer el trabajo de quienes mantienen vivos estos espacios.