Hoy comienza la Fiesta de la Playa con actividades gratuitas en Paraná

La Fiesta de la Playa se desarrollará sábado y domingo desde las 9 hs en el Balneario Thompson. Habrá patio gastronómico, música en vivo y feriantes

Este fin de semana la ciudad sumará una nueva propuesta con la realización de la Fiesta de la Playa en el Thompson, una iniciativa impulsada por el sector privado y acompañada por la Municipalidad, que ofrecerá música en vivo, deportes, emprendedores y actividades recreativas con acceso libre y gratuito.

“Estamos muy contentos porque es una gestión en conjunto, con el sector privado y con distintas áreas del municipio. Esto habla de una secuencia, de una grilla de eventos que forma parte de una agenda cultural, gastronómica y turística que venimos proponiendo para la ciudad”, indicó a UNO el subsecretario de Cultura de Paraná, Joaquín Arijón, al referirse a la programación de verano que se despliega durante enero y febrero.

Además, el funcionario destacó que la Fiesta de la Playa se inscribe dentro de un calendario que propone actividades todos los fines de semana. “Venimos de propuestas culturales muy concurridas, este fin de semana es el turno de la playa, el próximo habrá nuevas actividades y luego nos preparamos para la Fiesta Nacional del Mate y el carnaval. De acá a mediados de febrero, cada fin de semana hay propuestas con un gran flujo de público”, explicó.

Arijón remarcó además el carácter innovador del evento y el equilibrio entre artistas con proyección nacional y una fuerte presencia local. “La Fiesta de la Playa trae artistas que convocan a nivel nacional, pero también profundiza en lo local. Van a estar Juan Manuel Bilat, Gabi Isasi, Pont a Bailar, entre otros. Es una agenda completa para disfrutar en familia”, sostuvo.

En ese sentido, subrayó el valor de la gratuidad y del clima que se busca construir en cada propuesta. “Estos espectáculos permiten accesibilizar la cultura, pero también invitamos a que sea una fiesta tranquila, donde predomine el encuentro, la solidaridad y el cuidado de la comunidad”, expresó.

Al hacer un balance de la temporada, el subsecretario de Cultura evaluó de manera positiva la respuesta del público. “La agenda viene funcionando muy bien, con eventos llenos y públicos diversos. Esa heterogeneidad cultural es algo que valoramos mucho”, señaló. También destacó la articulación entre las distintas áreas municipales para garantizar la logística, los servicios y la seguridad, y el impacto económico que generan estas actividades. “En cada evento hay movimiento económico, puestos gastronómicos, emprendedores que pueden trabajar. La cultura es el motor, pero también se genera una rueda que beneficia a muchas familias”, afirmó.

Música y deporte

La Fiesta de la Playa de Paraná se desarrollará hoy y mañana, desde las 9 de la mañana, en el Balneario Thompson. Durante ambas jornadas habrá actividades deportivas junto al río, DJs en vivo, espectáculos musicales, un patio gastronómico, feria de artesanos y emprendedores, y espacios especialmente pensados para las infancias.

La grilla artística tendrá como principales presentaciones a Mario Pereyra, hoy, y La T y La M, mañana. A lo largo del fin de semana también se presentarán artistas como Juan Manuel Bilat, Gabi Isasi, Enzo Barzola, Horacio Gatian y Pont a Bailar, acompañados por DJs que musicalizarán distintos momentos de la jornada.

Desde la organización destacaron que la propuesta está pensada para que el público llegue temprano y pueda disfrutar de todas las actividades a lo largo del día.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, señaló que el evento contará con una amplia oferta complementaria. “Va a haber artesanos y emprendedores, un patio gastronómico y un sector de juegos para las infancias. Todo esto complementa una iniciativa del sector privado que se potencia desde el municipio, en el marco de la marca Viví, una política pública que impulsa la gestión de la intendenta Rosario Romero para fortalecer la actividad cultural y deportiva en los espacios públicos”, explicó.

Por su parte, el deporte tendrá un lugar central durante las dos jornadas. El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, explicó que se desarrollarán torneos, exhibiciones y propuestas recreativas pensadas tanto para deportistas como para quienes se acerquen por primera vez a estas disciplinas. Habrá competencias que forman parte de circuitos provinciales, como el newcom, además de beach vóley, básquet 3x3 y tenis de playa, junto a exhibiciones de rugby, calistenia, bádminton, handball y deportes náuticos.

En contacto con el río

Entre las actividades que despiertan mayor interés se destacan las propuestas vinculadas al stand up paddle, con instancias de iniciación, prácticas guiadas y paseos panorámicos por el río Paraná, abiertas a participantes desde los 7 años. La programación deportiva también incluye actividades de lucha de playa y espacios de participación libre, pensados para que el público pueda acercarse, conocer y sumarse a distintas disciplinas a lo largo de ambas jornadas.

El newcom tendrá un lugar destacado dentro de la grilla deportiva, con la participación de equipos provenientes de distintas localidades de Entre Ríos y de provincias vecinas. En total, alrededor de 180 jugadores competirán en varias categorías, en el marco de una etapa del circuito provincial, lo que refuerza el perfil regional del evento y confirma su capacidad de convocatoria, tanto para deportistas como para quienes se acercan a acompañar.

Con una programación que articula música, deporte y propuestas recreativas, y con entrada libre y gratuita durante todo el fin de semana, la Fiesta de la Playa se integra a una agenda de verano que apunta a consolidar a Paraná como una ciudad activa, abierta y participativa para público de todas las edades.