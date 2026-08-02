Boca sigue sin poder ganar en el Torneo Clausura

Tras el debut con una dura derrota ante Deportivo Riestra Boca igualó este domingo 2 a 2 ante Newell´s, en Rosario.

Boca Juniors empató 2 a 2 con Newell's Old Boys en el estadio Marcelo Bielsa, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena continúa sin poder conseguir una victoria en el certamen.

El Xeneize fue superior durante la primera etapa y abrió el marcador a los 29 minutos con un cabezazo de Santiago Ascacibar , tras un preciso centro de Sebastián Villa. Incluso pudo ampliar la ventaja antes del descanso con un remate de Miguel Merentiel que dio en el travesaño y otras situaciones claras.

GOL DE ASCACIBAR PARA EL 1-0 DE BOCA



Luego de un gran centro de Villa, el mediocampista metió un buen cabezazo y pone la ventaja en Rosario.



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Sin embargo, la historia cambió por completo en el complemento. Apenas a los cuatro minutos, Matías Cóccaro igualó el encuentro luego de una jugada iniciada desde un lateral. Más tarde, a los 13', Luca Regiardo aprovechó las ventajas defensivas de Boca y marcó el 2-1 para el conjunto rosarino.

GOL DE CÓCCARO PARA EL EMPATE DE NEWELL'S



El delantero recibió la pelota dentro del área y, tras un buen amague, el remate se metió en el ángulo derecho de Montero. Todo está 1-1 entre la Lepra y Boca.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/8NnJi0ct6y — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 2, 2026

GOLAZO DE NEWELL'S QUE SE LO DA VUELTA A BOCA



Regiardo metió el 2-1 para dar vuelta el partido frente a Boca



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Cuando parecía que la Lepra se quedaba con los tres puntos, Boca reaccionó. A los 35 minutos, Alan Velasco, que había ingresado desde el banco, definió un rápido contraataque tras una gran asistencia de Tomás Aranda y estableció el 2-2 definitivo.

GOLAZO DE BOCA PARA EL EMPATAR EL PARTIDO



Luego de un gran desborde de Flores, Velasco sacó un tremendo zurdazo y todo está 2-2 en Rosario.



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En el tramo final, el equipo visitante estuvo muy cerca de llevarse la victoria. Primero, Aranda estrelló un zurdazo en el palo y, ya en tiempo de descuento, Leonel Flores desperdició una ocasión inmejorable frente al arco.

Con este empate, Boca suma un nuevo traspié en el inicio del Torneo Clausura y sigue sin conocer la victoria después de tres fechas, mientras que Newell's rescató un punto como local tras remontar un resultado adverso, aunque no pudo sostener la ventaja.

El próximo partido del Xeneize será el miércoles 5/8 a las 19 contra Estudiantes de La Plata. Debido al estado del campo de juego de La Bombonera, Boca será local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (Huracán). Newell’s, por su parte, visitará a Defensa y Justicia el domingo 9/8 desde las 17:15 en Florencio Varela.

Formaciones de Newell´s y Boca

Newell´s: Josue Reinatti; Jerónimo Russo, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Franco Escobar; Luca Regiardo, David Sotelo (84' Mattar); Thomas Rios, Facundo Guch, Walter Mazzantti; Matias Cóccaro (66' Ramírez). DT: Frank Kudelka.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito (75' Lozano), Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa (75' Velasco) y Miguel Merentiel (63' Giménez). DT: Rodolfo Arruabarrena.

Goles: 30' Ascacibar (B); 50' Cóccaro (N); 59' Reggiardo (N); 81' Velasco.

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa