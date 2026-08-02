El Club Náutico Paraná será sede de una nueva fecha del Gran Prix del Litoral de vela

Se espera la participación de entre 100 y 150 embarcaciones provenientes de clubes de diferentes puntos. El Club Náutico Paraná se prepara para fin de semana.

El Club Náutico Paraná se prepara para la actividad del próximo fin de semana.

El Club Náutico Paraná volverá a convertirse en el epicentro de la vela regional al recibir una nueva edición del Gran Prix del Litoral (GPL), uno de los circuitos más prestigiosos del calendario náutico argentino. La competencia se desarrollará el sábado 8 y domingo 9 de agosto y reunirá a navegantes de distintos puntos del país en un fin de semana que combinará deporte, camaradería y un gran movimiento turístico para la capital entrerriana.

Se espera la participación de entre 100 y 150 embarcaciones provenientes de clubes de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, lo que permitirá reunir a más de 200 personas entre competidores, entrenadores y familiares. Se trata del evento más importante del año para la vela del club

El Gran Prix del Litoral es un campeonato que reúne a los mejores exponentes de la región y se ha consolidado como una referencia para las categorías formativas y mayores, promoviendo el crecimiento de la disciplina y el intercambio deportivo entre distintas instituciones.

La regata contará con la participación de dos de las categorías más importantes de la vela deportiva. Por un lado competirán los Optimist, embarcaciones destinadas a chicos y chicas de entre 6 y 15 años, considerada la categoría escuela donde comienzan la mayoría de los navegantes.

También estarán presentes los integrantes de Laser, clase destinada a deportistas desde los 15 años en adelante y una de las categorías olímpicas más reconocidas del mundo.

Además de las regatas, el Club Náutico Paraná preparó un programa de actividades para recibir a las delegaciones visitantes.

El sábado por la noche se realizará una fiesta destinada a los competidores, entrenadores y familias, mientras que el domingo, una vez finalizadas las pruebas, tendrá lugar la ceremonia de premiación.

La organización estima que entre deportistas y acompañantes llegarán a Paraná entre 200 y 300 personas, quienes se alojarán tanto en las instalaciones del club como en otros espacios preparados especialmente para el evento.

Más allá del viento, uno de los factores que distingue a esta fecha del circuito es el comportamiento del río Paraná, cuya corriente representa un desafío adicional para los visitantes.

El Gran Prix del Litoral no solo representa una competencia de alto nivel deportivo, sino también una oportunidad para mostrar el potencial del río Paraná y el crecimiento de la vela en la región.

Desde la organización extendieron la invitación a toda la comunidad para acercarse durante el fin de semana al Club Náutico Paraná o a la zona del balneario Thompson, donde podrán observar el espectáculo de decenas de velas surcando el río. Con la presencia de navegantes de distintas provincias, un importante movimiento de visitantes y dos jornadas de intensa actividad en el agua, el Club Náutico Paraná volverá a ser protagonista de uno de los encuentros náuticos más importantes del Litoral argentino.

Se espera un buen marco para la competencia que tendrá lugar el próximo fin de semana en las costas de la capital entrerriana y con la organización de la entidad costera.