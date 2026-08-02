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Los Talleres Culturales Municipales mostrarán sus producciones en una exposición abierta al público

Más de 60 participantes expondrán trabajos de fotografía, danza, percusión, canto e historieta en los talleres culturales en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

2 de agosto 2026 · 22:57hs
Los Talleres Culturales Municipales mostrarán sus producciones en una exposición abierta al público.

Los Talleres Culturales Municipales mostrarán sus producciones en una exposición abierta al público.

Los Talleres Culturales Municipales realizarán este lunes 3 de agosto una muestra abierta a la comunidad en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde más de 60 participantes expondrán los trabajos desarrollados durante el año en distintas disciplinas artísticas. La actividad comenzará a las 18 y tendrá entrada libre y gratuita.

La exposición reunirá producciones de los talleres de Fotografía, Danzas Folclóricas, Percusión, Historieta y Humor Gráfico y Canto Colectivo, propuestas que se desarrollan en diferentes espacios culturales de Paraná con el objetivo de ampliar el acceso a la formación artística.

En Córdoba, Vélez se lo dio vuelta al Talleres de Sampaoli.

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El Museo Puerto de la Memoria de Paraná mostró las producciones de sus talleres.

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Actividad

Participarán los alumnos de Fotografía e Historieta y Humor Gráfico, coordinados por Sofía Kindel y Gustavo Bolzán en el Museo de la Ciudad; Danzas Folclóricas, a cargo de Soledad Ramírez en el SUM Sueño Cumplido; Percusión, coordinado por Gabriel Martínez en el Museo Puerto de la Memoria; y Canto Colectivo, dirigido por Florencia Di Stefano en la Escuela Municipal de Danza.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la Municipalidad de Paraná para promover el acceso a la cultura, fortalecer los espacios de formación artística y acercar a la comunidad el trabajo que se desarrolla en los Talleres Culturales Municipales mediante una jornada de intercambio y participación abierta al público.

Talleres culturales Municipales
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