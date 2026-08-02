Los Talleres Culturales Municipales mostrarán sus producciones en una exposición abierta al público.

Más de 60 participantes expondrán trabajos de fotografía, danza, percusión, canto e historieta en los talleres culturales en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

Los Talleres Culturales Municipales realizarán este lunes 3 de agosto una muestra abierta a la comunidad en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde más de 60 participantes expondrán los trabajos desarrollados durante el año en distintas disciplinas artísticas. La actividad comenzará a las 18 y tendrá entrada libre y gratuita.

La exposición reunirá producciones de los talleres de Fotografía, Danzas Folclóricas, Percusión, Historieta y Humor Gráfico y Canto Colectivo, propuestas que se desarrollan en diferentes espacios culturales de Paraná con el objetivo de ampliar el acceso a la formación artística.

Actividad

Participarán los alumnos de Fotografía e Historieta y Humor Gráfico, coordinados por Sofía Kindel y Gustavo Bolzán en el Museo de la Ciudad; Danzas Folclóricas, a cargo de Soledad Ramírez en el SUM Sueño Cumplido; Percusión, coordinado por Gabriel Martínez en el Museo Puerto de la Memoria; y Canto Colectivo, dirigido por Florencia Di Stefano en la Escuela Municipal de Danza.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la Municipalidad de Paraná para promover el acceso a la cultura, fortalecer los espacios de formación artística y acercar a la comunidad el trabajo que se desarrolla en los Talleres Culturales Municipales mediante una jornada de intercambio y participación abierta al público.