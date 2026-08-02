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Colón Rugby Club le ganó a Capibá y se consagró campeón del Torneo Apertura Desarrollo

El conjunto colonense venció por 34 a 0 en la final y se quedó con el título del certamen organizado por la Unión Entrerriana de Rugby.

2 de agosto 2026 · 22:13hs
Colón Rugby Club festejó ante Capibá.

Unión Entrerriana de Rugby.

Colón Rugby Club festejó ante Capibá.

Colón Rugby Club se consagró campeón del Torneo Apertura Desarrollo de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) al derrotar con autoridad a Capibá Rugby Club por 34 a 0 en la final.

El equipo colonense dominó el encuentro de principio a fin, mostrando solidez defensiva y eficacia en ataque para quedarse con una victoria contundente que le permitió celebrar el campeonato.

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El triunfo para Colón Rugby Club

Con este triunfo, Colón RC coronó una destacada campaña en el certamen y levantó el trofeo del Apertura Desarrollo, consolidando el trabajo realizado a lo largo de la temporada.

Tras la consagración, la Unión Entrerriana de Rugby felicitó a los jugadores, al cuerpo técnico y a los dirigentes de Colón RC por la obtención del título, destacando el esfuerzo y compromiso del club durante toda la competencia.

De esta manera, el conjunto de Colón cierra el primer semestre de la mejor manera y suma un nuevo logro a su historia, tras imponerse con claridad en la definición frente a Capibá.

Rugby Colón Capibá Torneo Apertura
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