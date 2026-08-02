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"Que se vayan todos": la gente de River explotó tras la derrota ante Rosario Central y pidió por Ramón Díaz

River cayó 1 a 0 ante el Canalla por la tercera fecha y los hinchas mostraron su descontento desde las tribunas. Además, cantaron por la vuelta del riojano.

2 de agosto 2026 · 22:24hs
River y la quinta derrota al hilo.

River y la quinta derrota al hilo.

River cayó 1 a 0 ante Rosario Central en el Monumental por la tercera fecha del Torneo Clausura, acumuló su quinta derrota consecutiva y los hinchas explotaron sobre el final del partido. "Que se vayan todos..." y "jugadores...", fueron algunas de las canciones que sonaron en el estadio del Millonario. Además, en el hall del estadio se pidió por la vuelta de Ramón Díaz al banco de suplentes.

El clima en River

El clima en el Monumental estuvo caldeado desde un principio. Cuando la voz del estadio mencionó los nombres de los jugadores, varios de ellos fueron fuertemente silbados. Eduardo Coudet, el entrenador, fue otro de los repudiados por el público aunque en menor medida.

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Tras el gol en contra de Nicolás Otamendi, bajó de las tribunas el característico "movete, River, movete...". En el entretiempo, los silbidos volvieron a hacerse presente para repudiar la producción del equipo durante los primeros 45 minutos.

Pese a que River tuvo chances como para empatarlo, tras un contraataque de Giovanni Cantizano que casi termina en el segundo de Rosario Central, el público explotó. "Jugadores..." fue el primer tema que bajó de las cuatro tribunas del Monumental; seguido de: "la Comisión se va a la p..."; y culminado con un"que se vayan todos". Una vez finalizado el encuentro, los silbidos fueron ensordecedores.

"Jugadoooores, la c...": la gente de River explotó contra el equipo en la derrota ante Rosario Central

En el hall y en los pasillos del Monumental, un pequeño grupo de hinchas pidió por el regreso de Ramón Díaz al banco de suplentes, entrenador que actualmente se encuentra libre desde el año pasado tras un paso por Internacional de Porto Alegre.

"Cantemos todos para que vuelva Ramón..." se escuchó tras la caída de esta noche. El riojano tuvo tres ciclos al mando de River, tras un exitoso paso como jugador al inicio de su carrera. En el banco de suplentes estuvo entre 1995 y 1999, entre 2001 y 2002, y el último entre 2012 y 2014, poco después del regreso a Primera. En total levantó siete títulos locales y dos internacionales. ¿El más destacado? La Copa Libertadores de 1996.

El descontento del público de River se arrastra desde fines del año pasado. Todavía con Marcelo Gallardo como entrenador, el equipo no representaba a los hinchas, perdía partidos inesperados y sufría dolorosas eliminaciones que, por ejemplo, lo dejaron afuera de la presente edición de la Copa Libertadores. Un comienzo del 2026 a tono con el final del 2025 eyectó al técnico más ganador de la historia del cargo y provocó la llegada de Eduardo Coudet.

Con el Chacho en el banco los resultados llegaron antes que el rendimiento y un equipo que no se había lucido y que había perdido el Superclásico ante Boca, se plantó en la final del Apertura. La derrota con Belgrano fue la primera de la racha de cinco caídas al hilo por torneos de AFA, la peor en la historia del profesionalismo.

Pero esta noche también ligó la dirigencia. Los hinchas también responsabilizaron a la gestión actual por el mal presente. El alto precio que se pagó por refuerzos que no rindieron sumado al destrato con los 'marginados del container' hicieron un cóctel perfecto para que la Comisión Directiva se lleve sus primeros insultos desde su llegada al club en noviembre del año pasado.

River Torneo Clausura Rosario Central Ramón Díaz
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