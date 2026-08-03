El sueño de reabrir el teatro: la Biblioteca Popular gestiona fondos para restaurar su planta alta

Ubicada en la calle Buenos Aires 256, la Biblioteca Popular de Paraná no es solo un depósito de libros, sino una asociación civil centenaria que representa un hito arquitectónico y cultural para la provincia. El edificio, que evoca la grandeza de los proyectos de la época del centenario de la República, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2006, una distinción que garantiza su protección patrimonial pero que también impone estrictos requisitos para cualquier intervención física.

Uno de los mayores anhelos de la comisión directiva es la recuperación de su sala de teatro, un espacio con capacidad para aproximadamente 280 personas entre platea y palcos, cuya arquitectura guarda similitudes con el Teatro 3 de Febrero. Este salón, junto con el resto de la planta alta, permanece cerrado al público desde el año 2008 debido a filtraciones de agua y al deterioro estructural.

A pesar de que el teatro fue protegido con un "sobretecho" hace una década para evitar que el daño avance, la comunidad artística y cultural de Paraná sigue aguardando la reapertura de este espacio que promete ser clave para talleres y funciones. Actualmente, se están llevando adelante obras similares de contención en la sala de lectura, construyendo estructuras por encima de la edificación original para no intervenir directamente el monumento.

Al respecto, Beñat Raúl Uranga, presidente de la comisión directiva de la Biblioteca Popular indicó a UNO que la planta alta de la institución permanece fuera de funcionamiento desde 2008 y que la actividad en ese sector cesó de manera definitiva al finalizar la primera década del siglo: "Todo lo que es la planta alta de la biblioteca estuvo activo hasta el 2007 y a partir del 2008 se cerró por una decisión de la biblioteca". Esta clausura representó un impacto significativo para la institución y su entorno ya que: "Cuando se cerró en 2008 el teatro fue una gran pérdida para la biblioteca, pero también para la comunidad en general". El motivo fundamental detrás de la inhabilitación de este espacio emblemático fue el daño estructural causado por factores climáticos que afectaban la integridad del salón. Al respecto, Uranga detalló que se optó por el cierre "porque en la sala teatro ingresaba había filtraciones de agua".

Debido a la complejidad de intervenir un Monumento Histórico Nacional, la biblioteca tuvo que limitar sus acciones a "obras de contención", como la instalación de un sobretecho hace diez años, para evitar que el deterioro siga avanzando mientras se aguarda por un proyecto de restauración integral que permita recuperar plenamente la funcionalidad de la planta alta.

Un proyecto ambicioso a la espera de fondos

La biblioteca cuenta con un Proyecto de Puesta en Valor Integral que fue aprobado por la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. Este plan no solo busca reparar los daños del tiempo, sino también modernizar el edificio con la instalación de un ascensor, accesos para personas con discapacidad, sistemas de climatización y la creación de un anfiteatro en el patio trasero.

Sin embargo, concretar esta obra ha sido una tarea difícil. El proyecto llegó a instancias de licitación en cuatro oportunidades (tres a nivel nacional y una provincial), pero por diversos cambios de gestión y factores económicos, aún no se ha podido materializar. "La biblioteca nunca pierde las esperanzas; siempre estamos gestionando reuniones para conseguir los fondos necesarios", aseguró a UNO Beñat Raúl Uranga, presidente de la comisión directiva de la Biblioteca Popular.

Un refugio cultural en la era digital

Lejos de ser un lugar estático o exclusivo para gente mayor, la biblioteca se mantiene vibrante con una oferta que incluye talleres de lectura, danza, estimulación cognitiva y actividades para niños. Actualmente cuenta con unos 2.100 socios activos, y la cifra continúa creciendo mes a mes, demostrando que estos espacios siguen siendo demandados como un "refugio" frente a la saturación tecnológica.

En este sentido Uranga destacó que lograron consolidar un espacio dinámico que rompe con la imagen tradicional de un lugar exclusivo para adultos: "La biblioteca es un lugar que tiene mucha vida, que van orquestas, que se presentan libros, que tiene todos los libros para todas las edades y todas las novedades editoriales más nuevas... tenemos un sinfín de talleres de lectura, de estimulación cognitiva, para niños y de danza". Para el directivo, ver diariamente a tantas personas leyendo, estudiando o consultando el diario en un marco que califica de "espectacular" confirma que la biblioteca sigue siendo un refugio fundamental.

Para quienes deseen sumarse y colaborar con el sostenimiento de esta joya histórica, la institución ofrece dos categorías de afiliación: socio común; con una cuota mensual de 12.000 pesos y socio protector; con un valor de 24.000 pesos, que permite el retiro simultáneo de dos libros. Uranga subrayó con entusiasmo el crecimiento sostenido de la entidad: "Todos los meses llevamos un registro de altas y de bajas y todos los meses hay más altas que bajas... esta realidad te demuestra que estos espacios son importantes y son demandados por la sociedad". Según explicó, este interés constante de nuevos integrantes es una "buena noticia" que desmiente la idea de que estos lugares han quedado obsoletos en los tiempos actuales