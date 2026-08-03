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Comedores escolares: demanda colectiva por nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares

Padres y madres, Agmer y Fundación CAUCE presentaron demanda colectiva contra el Gobierno de Entre Ríos por el nuevo sistema en comedores escolares

3 de agosto 2026 · 12:48hs
Padres y madres

Foto: UNO/Archivo ilustrativa

Padres y madres, Agmer y Fundación CAUCE presentaron demanda colectiva contra el Gobierno de Entre Ríos por el nuevo sistema en comedores escolares
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Padres y madres

Padres y madres, Agmer y Fundación CAUCE presentaron demanda colectiva contra el Gobierno de Entre Ríos por el nuevo sistema en comedores escolares
Padres y madres

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

Padres y madres, Agmer y Fundación CAUCE presentaron demanda colectiva contra el Gobierno de Entre Ríos por el nuevo sistema en comedores escolares

Padres y madres, Agmer y Fundación CAUCE presentaron demanda colectiva contra el Gobierno de Entre Ríos por el nuevo sistema en comedores escolares.

El objetivo es frenar la distribución de productos ultraprocesados que se pretende entregar en todas las escuelas de la provincia en reemplazo del sistema actual con alimentos frescos, de elaboraciones locales a partir de compras que se realizan desde los propios Comedores Escolares, en comercios de cercanía, teniendo en cuenta las necesidades, las edades y las costumbres de los niños, niñas y adolescentes que concurren.

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La presentación judicial se realiza porque "esta modificación de la política alimentaria escolar destinada a miles de niños, niñas y adolescentes entrerrianos, muchos en situación de vulnerabilidad social y económica, se dispuso sin que se hicieran públicos los estudios técnicos, nutricionales, sanitarios, sociales y culturales que permitan verificar que el nuevo esquema cumple con los estándares legales, constitucionales y convencionales vigentes, principalmente la Convención sobre los Derechos del Niño y otros Pactos que establecen el derecho a la salud y a la alimentación como derechos humanos fundamentales".

En ese marco, se solicita como medida cautelar que la Provincia se abstenga de distribuir en los establecimientos educativos alimentos que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias, conforme lo establece la Ley Nacional N.º 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable.

Se intenta proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas públicas a recibir una alimentación adecuada, saludable, suficiente, segura, sostenible, variada y culturalmente aceptable.

El amparo requiere que el Estado provincial presente los menús completos del nuevo sistema, los rótulos, ingredientes, información nutricional y documentación sanitaria de cada producto, así como los informes técnicos, evaluaciones nutricionales y estudios que fundamentaron la decisión administrativa.

Como parte de la presentación, se acompañó documentación con información recibida por los Comedores Escolares en las capacitaciones brindadas por la Empresa Teknofood S.A. , normas provinciales, los pliegos de contratación, informes y pronunciamientos de instituciones profesionales y científicas además de notas de directivos escolares que expresan su preocupación por el nuevo sistema.

Qué busca esta acción

La demanda no cuestiona el vínculo contractual ni procura atribuir responsabilidades a la empresa adjudicataria. El objeto del proceso es exclusivamente la tutela del derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una alimentación adecuada, sana, segura y sostenible.

Desde Cauce, AGMER y las familias que impulsan la acción se remarcó que esta medida no pretende suspender el servicio alimentario escolar ni dejar a las y los estudiantes sin acceso a alimentos. Por el contrario, busca garantizar que cualquier cambio en la política alimentaria pública sea implementado con transparencia, respaldo técnico suficiente y pleno respeto por los derechos de quienes dependen diariamente del sistema alimentario escolar.

Lo que se requirió

  • Acompañar los menús completos correspondientes al nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares discriminados por nivel educativo, franja etaria y modalidad institucional;
  • Exhibir los rótulos vigentes, listado completo de ingredientes, tablas nutricionales, fichas técnicas, registros nacionales de productos alimenticios y demás constancias sanitarias correspondientes a cada uno de los productos incluidos en la nueva prestación alimentaria;
  • Aportar los dictámenes profesionales, informes técnicos y evaluaciones nutricionales, sanitarias y de impacto social que se hayan realizado en forma previa a la toma de la decisión administrativa y que justificaron la selección de los productos.
  • Acreditar el cumplimiento de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, sus normas reglamentarias, las Guías Alimentarias para la Población Argentina y los demás estándares constitucionales, convencionales y legales aplicables al derecho a la alimentación y salud infantil;
  • Reemitir la totalidad de las actuaciones administrativas vinculadas a la licitación, contratación o cualquier otro procedimiento administrativo llevado a cabo para la adquisición y/o provisión de los alimentos que se pondrán a disposición en breves días en los comedores escolares de las instituciones educativas que dependen del CGE y toda otra en la que se procure la tramitación para provisión de alimentos destinados a los alumnos que concurren a escuelas públicas (desayunos, y meriendas), incluyendo pliegos, ofertas, dictámenes y actos de adjudicación.
  • Adecuar, en su caso, el contenido de la prestación alimentaria escolar a los estándares vigentes legales, constitucionales y convencionales vigentes, absteniéndose de distribuir aquellos productos cuya adecuación integral no haya sido debidamente acreditada y garantizando su reemplazo sin interrupción del servicio alimentario escolar.

La presentación, suscripta por madres y padres en representación de sus hijas e hijos, la Asociación Gremial del Magisterio (AGMER) y Fundación CAUCE, fue dirigida al juez Dr. Juan Francisco Malvasio, vocal de Juicio y Apelaciones N.º 9, quien dio curso al amparo colectivo corriéndole traslado al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos para que en el plazo de siete días informe sobre la exactitud del hecho que motivó la demanda y para que en el plazo de cuarenta y ocho horas presente la totalidad de las actuaciones administrativas vinculadas a la licitación, contratación o cualquier otro procedimiento administrativo llevado a cabo.

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