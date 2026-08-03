SMN: continúa la inestabilidad con lluvias y tormentas

La semana que inicia viene con lluvias y tormentas, temperaturas promedio de entre 11 grados de mínima y 21 de máxima, según el pronóstico extendido del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes neblina matinal, tormentas aisladas por la tarde y chaparrones por la noche. Las temperaturas promedio estará en el orden de los de los 13 grados de mínima y los 21 grados de máxima y el viento soplará del sudeste rotando al este-

Para este martes se esperan tormentas aisladas por la madrugada y cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 14 y los 17 grados y los vientos soplarán del sudeste rotando al este.

Alerta naranja por tormentas en el sur de Entre Ríos y aviso amarillo para el resto de la provincia

El miércoles el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 11 y 20 grados y vientos del este rotando al norte.

Para el jueves se esperan temperaturas promedio de entre 14 y 27 grados con cielo nublado durante la mañana y tormentas aisladas durante la tarde. Los vientos soplarán del noreste rotando al sudeste.

El viernes se espera una mínima de 9 y máxima de 2, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y vientos del sector norte.

Para el sábado las temperaturas se ubicarán entre los 9 y los 20 grados, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sudeste rotando al sur.

El domingo habrá temperaturas promedio de entre 8 y 21 grados con cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y noche, y vientos del noreste.