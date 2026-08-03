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SMN: continúa la inestabilidad con lluvias y tormentas

La semana que inicia viene con lluvias y tormentas, temperaturas promedio de entre 11 grados de mínima y 21 de máxima, según el pronóstico extendido del SMN

3 de agosto 2026 · 07:39hs
El Niño: anticipan fuertes tormentas para septiembre.

Foto: UNO/Ilustrativa/Archivo

"El Niño": anticipan fuertes tormentas para septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes neblina matinal, tormentas aisladas por la tarde y chaparrones por la noche. Las temperaturas promedio estará en el orden de los de los 13 grados de mínima y los 21 grados de máxima y el viento soplará del sudeste rotando al este-

Para este martes se esperan tormentas aisladas por la madrugada y cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 14 y los 17 grados y los vientos soplarán del sudeste rotando al este.

Alerta naranja por tormentas en el sur de Entre Ríos y aviso amarillo para el resto de la provincia.

Alerta naranja por tormentas en el sur de Entre Ríos y aviso amarillo para el resto de la provincia

El pronóstico extendido del SMN indica tormentas aisladas durante todo el día y tormentas fuertes por la noche. El sábado persiste el alerta amartillo. 

SMN emitió un alerta naranja por tormentas fuertes

El miércoles el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 11 y 20 grados y vientos del este rotando al norte.

Para el jueves se esperan temperaturas promedio de entre 14 y 27 grados con cielo nublado durante la mañana y tormentas aisladas durante la tarde. Los vientos soplarán del noreste rotando al sudeste.

El viernes se espera una mínima de 9 y máxima de 2, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y vientos del sector norte.

Para el sábado las temperaturas se ubicarán entre los 9 y los 20 grados, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sudeste rotando al sur.

El domingo habrá temperaturas promedio de entre 8 y 21 grados con cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y noche, y vientos del noreste.

SMN inestabilidad lluvias tormentas
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Se esperan tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde, con temperaturas promedio de entre los 13 y los 23 grados, según pronóstco extendido del SMN

SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para este lunes

Este fin de semana predominarán las neblinas matinales. La semana que inicia traerá algunas lluvias y tormentas, según el pronóstico extendido del SMN 

SMN: pronostican lluvias para la semana que inicia

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