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Senado: el oficialismo negocia límites a la extranjerización de la tierra para salvar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

La Libertad Avanza busca sesionar el jueves con un nuevo texto que fija un tope por provincia para la compra de tierras por extranjeros. Habrá movilizaciones

3 de agosto 2026 · 12:04hs
La Libertad Avanza busca sesionar el jueves con un nuevo texto que fija un tope por provincia para la compra de tierras por extranjeros. Habrá movilizaciones 

La Libertad Avanza busca sesionar el jueves con un nuevo texto que fija un tope por provincia para la compra de tierras por extranjeros. Habrá movilizaciones 
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La Libertad Avanza busca sesionar el jueves con un nuevo texto que fija un tope por provincia para la compra de tierras por extranjeros. Habrá movilizaciones 

Este jueves 6 de agosto, el Senado de la Nación intentará llevar al recinto el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las reformas más ambiciosas impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La sesión representa el quinto intento del oficialismo por votar esta iniciativa, que ya ha sufrido tres fracasos directos en la Cámara alta y múltiples postergaciones por falta de votos y quórum.

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Cambios de último momento en la Ley de Tierras

El punto más controversial del debate ha sido la modificación de la Ley de Tierras Rurales (26.737). Para destrabar la negociación, La Libertad Avanza (LLA) aceptó ceder en su postura original, que proponía eliminar casi por completo los límites a la compra de territorio por parte de extranjeros.

El nuevo borrador, que sería anunciado formalmente por Patricia Bullrich este martes, establece un tope del 25% por provincia para la venta de tierras a ciudadanos o empresas extranjeras.

LEER MÁS: Informe: Entre Ríos concentra 247.000 hectáreas en manos de extranjeros

Este porcentaje es superior al 15% vigente en la legislación actual, pero marca un retroceso frente a la desregulación total pretendida inicialmente.Además, la nueva versión del texto dispone:

  • Autorizaciones cruzadas: Las personas jurídicas con participación estatal extranjera requerirán aval tanto del Poder Ejecutivo Nacional como del gobierno de la provincia afectada.
  • Restricción de delegación: El Poder Ejecutivo no podrá delegar la potestad de autorización en funcionarios con rango menor a Secretario de Estado.
  • Zonas de frontera: Las adquisiciones en estas áreas estratégicas deberán contar obligatoriamente con la aprobación de ambas jurisdicciones, priorizando objetivos de seguridad y defensa nacional.
  • Cumplimiento ambiental: Se incorpora explícitamente que la ley debe aplicarse en conformidad con la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Otros pilares del proyecto: expropiaciones y desalojosMás allá de la cuestión agraria, el proyecto original de Sturzenegger —enmarcado en los pilares de libertad económica y equilibrio fiscal— propone reformas estructurales en otros frentes:

  • Expropiaciones: Se busca garantizar un "justiprecio real" mediante mecanismos de actualización por inflación y la inclusión del lucro cesante en la indemnización.
  • Desalojos: Introduce un proceso sumarísimo para la restitución anticipada de inmuebles en casos de ocupación ilegítima, con el fin de agilizar los tiempos judiciales.
  • Manejo del Fuego: El texto también contempla modificaciones a la normativa vigente sobre incendios y registros inmobiliarios.

Apoyos y una fuerte resistencia social

El oficialismo cuenta con el respaldo firme de sus bloques y de figuras clave como Patricia Bullrich y el propio Sturzenegger, quienes defienden la necesidad de dar seguridad jurídica a los propietarios.

Sin embargo, el proyecto enfrenta una "gran masa crítica" de oposición. Se ha convocado a una movilización nacional frente al Congreso y en distintos puntos del país para este jueves, impulsada por sectores que rechazan lo que consideran una entrega de recursos estratégicos. Hasta el momento, la falta de acuerdos políticos ha impedido que el oficialismo logre la sanción, habiéndose redactado ya 15 versiones diferentes del texto en un intento por conseguir los votos necesarios

Senado extranjerización de la tierra Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
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