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La Sinfónica de Entre Ríos presenta la magia de la música brasilera en la Escuela Normal

El nuevo concierto de la Sinfónica de Entre Ríos será el sábado 8 de agosto a las 20 en el Salón de Actos de la Escuela Normal de Paraná

2 de agosto 2026 · 11:09hs
La Sinfónica de Entre Ríos presenta la magia de la música brasilera en la Escuela Normal

El nuevo concierto de la Sinfónica de Entre Ríos será el sábado 8 de agosto a las 20 en el Salón de Actos de la Escuela Normal de Paraná. Organizan la Secretaría de Cultura provincial y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) en adhesión al 155° Aniversario de la Escuela Normal. La entrada es libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

Bajo la dirección de su director artístico, Luis Gorelik, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos abordará tres obras fundamentales del sinfonismo brasilero. El programa contará con la actuación del destacado guitarrista y solista invitado Eduardo Isaac e incluirá el Preludio a las Bachianas N.° 4 y el Concierto para guitarra y orquesta, ambos de Heitor Villa-Lobos, junto al Concierto para percusión y cuerdas de Mozart Camargo Guarnieri. Como obra fuera de programa se interpretará el Rondó del Quinteto para cuerdas en do menor de Franz Schubert, en versión para orquesta de cuerdas realizada por Luis Gorelik. El concierto se realiza en el marco de la celebración de un nuevo aniversario de la creación de la Escuela Normal, la cual comenzó a funcionar en el año 1871.

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Sobre Eduardo Isaac

Recibió en 1999 el premio Konex como una de las figuras destacadas en la música clásica argentina. Reconocimiento coronado con la obtención del Konex de Platino 2019 al ser uno de los veinte notables de la música clásica argentina de la última década. En 2025 obtuvo el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Obtuvo el primer premio en concursos internacionales de importancia mundial: "Fundación Guerrero" de Madrid; "Andrés Segovia" de Palma de Mallorca; y "Reina Fabiola" de Bélgica, entre otros logros.

Sobre el compositor: Mozart Camargo Guarnieri

Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993) fue un destacado compositor brasileño de música clásica, reconocido junto a Heitor Villa-Lobos como una de las figuras centrales del nacionalismo musical en América Latina. Nació en Tietê, São Paulo, el 1 de febrero de 1907 y falleció en la misma ciudad el 13 de enero de 1993. Su estilo combinó con maestría los ritmos y melodías del folclore tradicional brasileño con técnicas y formas de la música culta occidental.

Sinfónica Entre Ríos Escuela Normal
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