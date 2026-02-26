Ciencia ficción, terror y adaptaciones: cómo será la cartelera de marzo de 2026

La cartelera internacional de marzo de 2026 ya comenzó a delinearse con fechas confirmadas por los principales estudios de cine

La programación internacional de marzo de 2026 ya comenzó a delinearse con fechas confirmadas por los principales estudios. El mes reunirá producciones de gran presupuesto, secuelas de franquicias consolidadas y adaptaciones literarias, en una combinación que apunta a sostener la asistencia a salas en el inicio del año.

Uno de los lanzamientos más relevantes será Project Hail Mary , prevista para el 20 de marzo en Estados Unidos. La película, protagonizada por Ryan Gosling, adapta la novela homónima de Andy Weir, autor de The Martian. El relato sigue a un astronauta que despierta solo en una nave espacial sin recordar su misión, en una historia que combina supervivencia, ciencia y drama humano. El proyecto forma parte de las grandes apuestas de la temporada de primavera del hemisferio norte.

El 6 de marzo llegará a los cines The Bride!, dirigida por Maggie Gyllenhaal. La producción revisita el universo de Frankenstein desde una perspectiva contemporánea y cuenta con actuaciones de Christian Bale y Jessie Buckley. El film se inscribe en la tendencia de relecturas de clásicos del terror con impronta autoral, una línea que los estudios vienen desarrollando en los últimos años.

En el segmento familiar, el mismo 6 de marzo se estrenará Hoppers, una propuesta animada orientada al público infantil. Este tipo de lanzamientos suele ubicarse estratégicamente en marzo para coincidir con calendarios escolares en mercados internacionales y sostener la presencia del género en salas.

La cartelera también incluirá secuelas. El 27 de marzo está previsto el estreno de Ready or Not 2: Here I Come, continuación de la comedia de terror estrenada en 2019. La nueva entrega retomará el tono de suspenso y humor negro que caracterizó a la primera película y buscará capitalizar el público construido en su lanzamiento original.

Por su parte, el 13 de marzo se estrenará Reminders of Him, adaptación de la novela de Colleen Hoover. El film se orienta al público adulto joven y se suma a la serie de producciones basadas en best sellers contemporáneos, una tendencia que mantiene presencia en la industria.

Las fechas mencionadas corresponden a lanzamientos programados en Estados Unidos y otros mercados centrales. En Argentina, los cronogramas suelen confirmarse algunas semanas antes del estreno y pueden registrar variaciones según acuerdos de distribución y estrategias comerciales locales.

Con esta combinación de ciencia ficción, terror, animación y romance, marzo se proyecta como un mes de transición entre la temporada de premios y los grandes estrenos del invierno boreal, con títulos que buscan atraer tanto al público masivo como a audiencias específicas. La definición final de la cartelera local dependerá de la programación de las distribuidoras en el país.