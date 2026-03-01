Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Según informó el medio estatal ruso Russia Today (RT), un tribunal de ese país declaró culpable al argentino Waldo Tomás Kuhn por combatir del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el marco de la guerra iniciada tras la invasión ordenada por Vladimir Putin en 2022.

De acuerdo al parte difundido por el Comité de Investigación de Rusia, Kuhn fue hallado culpable “en rebeldía” por el delito de participación como mercenario en un conflicto armado. La condena fue dictada sin su presencia ante el tribunal y se dispuso su búsqueda internacional.

Caso

El informe oficial sostiene que el entrerriano, de 38 años según la versión rusa, habría llegado a Ucrania en agosto de 2023, donde se incorporó como combatiente voluntario, recibió entrenamiento militar y participó en operaciones contra fuerzas rusas hasta el otoño de 2025.De Federación al frente de batallaKuhn es oriundo de Federación. En 2024 había brindado una entrevista a un medio de Chajarí en la que relató que en 2006 realizó el servicio militar en el Regimiento de Caballería de Tanques 7, con asiento en esa ciudad del norte entrerriano.

En esa oportunidad también contó que desde hace una década reside en Francia, y que luego decidió sumarse como voluntario al batallón “Sich de los Kárpatos” para defender a Ucrania frente al avance ruso. A través de sus redes sociales, el entrerriano ha documentado su experiencia en el frente, donde además de imágenes de su preparación militar comparte dibujos realizados en plena zona de combate.

Tras conocerse la condena, el propio Kuhn reaccionó en sus redes sociales con ironía frente a la información difundida por medios rusos: “Mienten: dice que tengo 38 pero tengo 29, la gente dice que tengo 38 solo porque nací en el 87”, tal publicó en sus redes sociales.

Voluntarios latinoamericanos en la guerra

Desde el inicio del conflicto, Ucrania impulsó la creación de la denominada Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, una unidad integrada por combatientes extranjeros que decidieron sumarse como voluntarios para enfrentar a las fuerzas rusas. En ese marco, se conformaron grupos con presencia de ciudadanos de distintos países de América Latina.

Medios internacionales han dado cuenta de la participación de exmilitares y civiles provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, México y otros países de la región, algunos con experiencia previa en fuerzas armadas y otros sin trayectoria formal, pero motivados por razones ideológicas, políticas o personales. En varios casos, su situación legal es ambigua en sus países de origen, ya que no todos contemplan de igual modo la figura del mercenarismo cuando se trata de conflictos en el exterior.

En el frente, estos voluntarios suelen integrarse a distintas brigadas del Ejército ucraniano y cumplir funciones que van desde infantería hasta apoyo logístico. Su presencia ha sido utilizada tanto por la propaganda ucraniana como por la rusa, en un conflicto que no sólo se libra en el terreno militar sino también en el plano comunicacional y diplomático.