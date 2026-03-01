Midland llegará ganador al estadio Grella

Midland celebró su primera victoria en la B Nacional al derrotar 2 a 0 a Colegiales. En la siguiente fecha el Funebrero visitará a Patronato

Midland celebró este domingo su primera victoria en la historia en la Primera Nacional. El Funebrero derrotó 2 a 0 a Colegiales en un encuentro disputado en el estadio Ferrocarril Midland, en el marco de la tercera fecha del certamen, Zona B.

Lautaro Díaz abrió el marcador en la localidad bonaerense de Libertad, partido de Merlo, cuando el cronómetro marcaba 21 minutos. A los 84' el dueño de casa estiró cifras con el tanto convertido por Emilio Porro.

Con este resultado, el último campeón del certamen de la Primera B Metropolitana reúne 4 unidades. Esta cosecha le permitió ingresar a zona de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2027 al posicionarse en el séptimo escalón de la Zona B.

En la siguiente jornada Midland visitará a Patronato en el estadio Grella, en día y horario a confirmar.

Otros resultados del grupo de Patronato

La tercera fecha de la Primera Nacional, Zona B, comenzó el viernes con la victoria como local de Gimnasia y Tiro de Salta sobre Almagro, por 2 a 0. El sábado Nueva Chicago venció en Carlos Casares a Agropecuario por 2 a 0.

Este domingo Gimnasia derrotó en Jujuy a Quilmes 1 a 0. Güemes le ganó en Santiago del Estero a Chacarita por 2 a 1. Mientras que en La Ciudadela San Martín de Tucumán y Deportivo Maipú igualaron 2 a 2.

Acassuso, el sorprendente líder de la Zona A de la Primera Nacional

Acassuso, equipo que ascendió esta temporada a la Primera Nacional, es el sorprendente líder de la Zona A con puntaje ideal. Este domingo celebró su tercera victoria en serie al superar como visitante a San Telmo por 3 a 2.

Los otros resultados de este sector fueron los siguientes:

Los Andes 0 - Defensores de Belgrano 1

Colón 1 - Ferro 1

San Miguel 2 - Chaco For Ever 0

All Boys 0 - Ciudad Bolivar 0

Godoy Cruz 0 - Deportivo Madryn 0

Deportivo Morón 2 - Central Norte 0

Racing de Córdoba 0 - Mitre de Santiago del Estero 0