Uno Entre Rios | Escenario | centro cultural Juan L. Ortiz

Modo Peña vuelve al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Este viernes se realizará una nueva edición de Modo Peña en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La actividad tendrá entrada libre y reunirá música y danza folclórica

26 de febrero 2026 · 11:44hs
El Centro Cultural Juan L. Ortiz se reinaugurará el viernes y sábado.

Municipalidad de Paraná

El Centro Cultural Juan L. Ortiz se reinaugurará el viernes y sábado.

Este viernes 27 de febrero, a las 20, se realizará una nueva edición de Modo Peña en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Bv. Racedo 250. La actividad tendrá entrada libre y reunirá música y danza folclórica con artistas de la ciudad.

Modo Peña en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

En el escenario se presentarán Yuruma, Hugo Velázquez y su conjunto, Nahuel Borrá, Cristian Vivanco y La Solense. También participará el Ballet La Greda, que sumará danza tradicional a una programación que combinará presentaciones en vivo y coreografías vinculadas al repertorio popular.

ciencia ficcion, terror y adaptaciones: como sera la cartelera de marzo de 2026

Ciencia ficción, terror y adaptaciones: cómo será la cartelera de marzo de 2026

La segunda edición del Festival Tribus ya tiene fecha y sede confirmadas. El encuentro se realizará el viernes 1 y sábado 2 de mayo en la Estación Belgrano

Confirmaron fecha y lugar del Festival Tribus

El ciclo Modo Peña se sostiene como un espacio abierto a la comunidad, con el objetivo de fortalecer la participación de artistas locales y acercar el folclore a nuevos públicos. La propuesta pone el acento en la tradición como práctica vigente, compartida entre generaciones.

La jornada incluirá además un patio gastronómico y una feria de editoriales y librerías de la ciudad, que ampliarán la experiencia cultural y ofrecerán un espacio para la producción independiente local.

LEER MÁS: La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

centro cultural Juan L. Ortiz Modo Peña Danza Música
Noticias relacionadas
la vieja usina abrio la inscripcion a talleres de teatro, canto y bachata

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

Periplo de un maestro alberdino, de Tavo Bolzán 

"Periplo de un maestro alberdino": un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

querido evan hansen suma una nueva funcion de verano en parana

"Querido Evan Hansen" suma una nueva función de verano en Paraná

Carnaval del País: los nombres detrás de las evaluaciones secretas

Carnaval del País: quiénes fueron los jurados de la décima noche

Ver comentarios

Lo último

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Ultimo Momento
Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

¿Cómo le fue a Patronato con Monsón Brizuela como árbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Monsón Brizuela como árbitro?

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Policiales
Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: La actitud de Celis fue valiente, dijo su abogado

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Ovación
Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Coudet negó haber recibido ofertas de River Plate

Coudet negó haber recibido ofertas de River Plate

Liga Argentina: noche de clásico en el sur entrerriano

Liga Argentina: noche de clásico en el sur entrerriano

Flamengo y Lanús definen la Recopa 2026

Flamengo y Lanús definen la Recopa 2026

San José se juega la permanencia en la Liga Nacional Femenina

San José se juega la permanencia en la Liga Nacional Femenina

La provincia
Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Femer rechazó la propuesta de OSER y amenaza con cortar la atención a afiliados

La Femer rechazó la propuesta de OSER y amenaza con cortar la atención a afiliados

El cronograma de pagos a la administración pública de Entre Ríos comienza este sábado

El cronograma de pagos a la administración pública de Entre Ríos comienza este sábado

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

Dejanos tu comentario