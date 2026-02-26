Modo Peña vuelve al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Este viernes 27 de febrero, a las 20, se realizará una nueva edición de Modo Peña en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Bv. Racedo 250. La actividad tendrá entrada libre y reunirá música y danza folclórica con artistas de la ciudad.
En el escenario se presentarán Yuruma, Hugo Velázquez y su conjunto, Nahuel Borrá, Cristian Vivanco y La Solense. También participará el Ballet La Greda, que sumará danza tradicional a una programación que combinará presentaciones en vivo y coreografías vinculadas al repertorio popular.
El ciclo Modo Peña se sostiene como un espacio abierto a la comunidad, con el objetivo de fortalecer la participación de artistas locales y acercar el folclore a nuevos públicos. La propuesta pone el acento en la tradición como práctica vigente, compartida entre generaciones.
La jornada incluirá además un patio gastronómico y una feria de editoriales y librerías de la ciudad, que ampliarán la experiencia cultural y ofrecerán un espacio para la producción independiente local.