Modo Peña vuelve al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Este viernes se realizará una nueva edición de Modo Peña en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La actividad tendrá entrada libre y reunirá música y danza folclórica

Este viernes 27 de febrero, a las 20, se realizará una nueva edición de Modo Peña en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Bv. Racedo 250. La actividad tendrá entrada libre y reunirá música y danza folclórica con artistas de la ciudad.

En el escenario se presentarán Yuruma, Hugo Velázquez y su conjunto, Nahuel Borrá, Cristian Vivanco y La Solense. También participará el Ballet La Greda, que sumará danza tradicional a una programación que combinará presentaciones en vivo y coreografías vinculadas al repertorio popular.

El ciclo Modo Peña se sostiene como un espacio abierto a la comunidad, con el objetivo de fortalecer la participación de artistas locales y acercar el folclore a nuevos públicos. La propuesta pone el acento en la tradición como práctica vigente, compartida entre generaciones.

La jornada incluirá además un patio gastronómico y una feria de editoriales y librerías de la ciudad, que ampliarán la experiencia cultural y ofrecerán un espacio para la producción independiente local.