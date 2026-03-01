1º de Marzo: El grito de los recuperadores urbanos ante una crisis que amenaza la economía circular

Uno Entre Rios | La Provincia | recuperadores urbanos

En el Día Mundial de los Recuperadores Urbanos, EcoUrbano denunció la crisis en el sector, por la caída de precios de materiales reciclables y la apertura de importaciones de residuos

1 de marzo 2026 · 13:15hs
En el marco del Día Internacional de los Recuperadores Urbanos, el sector atraviesa un momento crítico en Argentina y, particularmente en Entre Ríos. Desde la fundación EcoUrbano lanzaron un documento en el que expresan que, lo que debería ser una jornada de reconocimiento se transformó en un espacio de denuncia ante la apertura de importaciones de residuos impulsada por el gobierno nacional y la caída estrepitosa en los precios de los materiales reciclables.

Un modelo en jaque

A pesar de que el discurso global promueve la economía circular como la solución al consumo insostenible, en el país se denuncia la destrucción de la capacidad productiva de los "profesionales del cuidado": los recicladores urbanos. Las políticas públicas socioambientales han mostrado una debilidad creciente, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las cooperativas que gestionan los desechos de las ciudades.

El escenario es alarmante: informes oficiales contabilizan cerca de 5.000 basurales a cielo abierto en Argentina. Estos focos de contaminación afectan el aire, el suelo y el agua, impactando directamente en la salud pública. En Entre Ríos, la falta de fondos coparticipables y el desfinanciamiento de programas nacionales se evidencian en el humo de las quemas en volcaderos municipales.

Alianzas por la supervivencia

Ante este retroceso en la "cultura ambiental", diversas organizaciones vienen trabajando en alianza con FECOOTRER (Federación de Cooperativas de Trabajadores de Entre Ríos). El objetivo es doble: acompañar a los trabajadores en la crisis y presionar para que existan políticas de cuidado del ambiente y de la salud.

Las demandas del sector

Tras diversos encuentros de cooperativas realizados hasta fines de 2023, el sector formalizó un pliego de reclamos urgentes para garantizar su funcionamiento futuro:

*Reconocimiento oficial: Exigen que el oficio de recuperador sea valorado como un servicio a la comunidad y que las autoridades provean elementos para trabajar en condiciones dignas y seguras.

*Cumplimiento de la Ley 10311: Solicitan que todos los municipios implementen programas de separación en origen y recolección diferenciada para acceder a residuos valorizables.

*Compromiso del sector privado y público: Se hace un llamado a grandes generadores (industrias, comercios, universidades) para que se comprometan con la separación inicial y el comercio justo.

*Políticas de Estado: Demandan recursos para maquinaria, logística de comercialización y programas permanentes de educación ambiental.

*La crisis económica actual no solo golpea el bolsillo de los ciudadanos, sino que amenaza con desmantelar el sistema que evita que miles de toneladas de residuos terminen contaminando nuestro entorno. La visibilización de su trabajo, según las fuentes, es hoy más indispensable que nunca.

