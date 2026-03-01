Uno Entre Rios | Ovación | Victorio Ballay

Podio de Victorio Ballay en Pagos del Tuyú

Los representantes entrerrianos cumplieron con su paso por la primera fecha del año de Rally Argentino, y Victorio Ballay dio que hablar.

1 de marzo 2026 · 18:13hs
Victorio Ballay se subió al podio en la provincia de Buenos Aires.

Rally Argentino.

Victorio Ballay se subió al podio en la provincia de Buenos Aires.

La primera fecha del 2026 del certamen nacional de la especialidad ya es historia, siendo que se llevó adelante durante todo este fin de semana en General Madariaga, provincia de Buenos Aires, tal y como estaba estipulado en el calendario.

En ese marco, los veloces caminos llanos del oeste bonaerense en cercanías de la Costa Atlántica que fueron, una vez más y por quinto año consecutivo, la escenografía de un arranque de campeonato. Todo eso fue testigo de la participación de dos pilotos entrerrianos de la carrera, que pudieron completar la totalidad de los kilómetros diagramados para esta competencia apertura de la temporada.

Incidentes en el Parque Independencia.

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Unión ganó de visitante en Córdoba.

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Victorio Ballay fue segundo

Además, fue con buenas noticias para Ballay, quien logró mantener la ubicación obtenida a lo largo del sábado, lo que le permitió quedarse con un lugar en el podio. Es que Toio fue segundo, finalmente, dentro de los participantes de la RC MR, posicionándose justo por detrás del debutante y vencedor: Nicolás González (VW).

Mientras tanto, por esa misma divisional, la concordiense -al igual que el propio Ballay también- Nadia Cutro (Toyota) ascendió un puesto respecto al sábado y finalizó la carrera dentro de la división en el sexto puesto final. Así, termina siendo una primera competencia con gusto más bien amargo para la “Gurisa”, por el hecho de no haber podido terminar un poco más adelante en su clase.

Por otra parte, en el clasificador general y en la clase mayor de Rally Argentino, Federico Villagra fue pura contundencia. Aún con dos rivales que le presentaron complejidad, como lo fueron Miguel Baldoni y Augusto D’agostini (todos los mencionados con Skoda Fabia Rally2); ninguno pudo plantarle cara fehacientemente al Coyote, que ganó sin fisuras. Pues el piloto cordobés venció con un margen de más de 20 segundos por sobre el protagonista puntano y catamarqueño, respectivamente.

De este modo transcurrió, entonces, la primera fecha del año de Rally Argentino. La primera de nueve rondas que tendrá el torneo 2026, con una de descarte de modo obligatorio por reglamento deportivo para todos los pilotos.

Lo que sigue

Ahora el próximo capítulo tendrá lugar del 17 al 19 de abril y será con sede en Mina Clavero, en el Vall de Traslasierra; un ícono del rally para el país, ubicado en las serranías cordobesas.

Victorio Ballay Rally Argentino Rally Argentino Argentino
Noticias relacionadas
Alejandra Grasmuck tuvo un largo tratamiento oncológico.

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

midland llegara ganador al estadio grella

Midland llegará ganador al estadio Grella

Patronato tiene la oportunidad de sacar chapa ante un candidato al ascenso.

¿Cómo está el historial entre Patronato y Atlanta?

Rosario Central festejó de la mano de Ángel Di María.

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newell's con Di María como figura

Ver comentarios

Lo último

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newells en el clásico rosarino

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Fuerte discurso de Milei contra el kirchnerismo en el Congreso: Cristina va a seguir a presa

Fuerte discurso de Milei contra el kirchnerismo en el Congreso: "Cristina va a seguir a presa"

Ultimo Momento
Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newells en el clásico rosarino

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Fuerte discurso de Milei contra el kirchnerismo en el Congreso: Cristina va a seguir a presa

Fuerte discurso de Milei contra el kirchnerismo en el Congreso: "Cristina va a seguir a presa"

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

Millonarios premios en el Quini 6: dos ganadores en el Tradicional

Millonarios premios en el Quini 6: dos ganadores en el Tradicional

Policiales
La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la pena natural y la sentencia se conocerá el lunes

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la "pena natural" y la sentencia se conocerá el lunes

Ovación
Rosario Central se quedó con el clásico ante Newells con Di María como figura

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newell's con Di María como figura

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newells en el clásico rosarino

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

La provincia
Habrá una exposición interactiva feminista en el Juan L. Ortiz

Habrá una exposición interactiva feminista en el Juan L. Ortiz

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

1º de Marzo: El grito de los recuperadores urbanos ante una crisis que amenaza la economía circular

1º de Marzo: El grito de los recuperadores urbanos ante una crisis que amenaza la economía circular

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

Dejanos tu comentario