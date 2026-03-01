Podio de Victorio Ballay en Pagos del Tuyú

Los representantes entrerrianos cumplieron con su paso por la primera fecha del año de Rally Argentino, y Victorio Ballay dio que hablar.

La primera fecha del 2026 del certamen nacional de la especialidad ya es historia, siendo que se llevó adelante durante todo este fin de semana en General Madariaga, provincia de Buenos Aires, tal y como estaba estipulado en el calendario.

En ese marco, los veloces caminos llanos del oeste bonaerense en cercanías de la Costa Atlántica que fueron, una vez más y por quinto año consecutivo, la escenografía de un arranque de campeonato. Todo eso fue testigo de la participación de dos pilotos entrerrianos de la carrera, que pudieron completar la totalidad de los kilómetros diagramados para esta competencia apertura de la temporada.

Victorio Ballay fue segundo

Además, fue con buenas noticias para Ballay, quien logró mantener la ubicación obtenida a lo largo del sábado, lo que le permitió quedarse con un lugar en el podio. Es que Toio fue segundo, finalmente, dentro de los participantes de la RC MR, posicionándose justo por detrás del debutante y vencedor: Nicolás González (VW).

Mientras tanto, por esa misma divisional, la concordiense -al igual que el propio Ballay también- Nadia Cutro (Toyota) ascendió un puesto respecto al sábado y finalizó la carrera dentro de la división en el sexto puesto final. Así, termina siendo una primera competencia con gusto más bien amargo para la “Gurisa”, por el hecho de no haber podido terminar un poco más adelante en su clase.

Por otra parte, en el clasificador general y en la clase mayor de Rally Argentino, Federico Villagra fue pura contundencia. Aún con dos rivales que le presentaron complejidad, como lo fueron Miguel Baldoni y Augusto D’agostini (todos los mencionados con Skoda Fabia Rally2); ninguno pudo plantarle cara fehacientemente al Coyote, que ganó sin fisuras. Pues el piloto cordobés venció con un margen de más de 20 segundos por sobre el protagonista puntano y catamarqueño, respectivamente.

De este modo transcurrió, entonces, la primera fecha del año de Rally Argentino. La primera de nueve rondas que tendrá el torneo 2026, con una de descarte de modo obligatorio por reglamento deportivo para todos los pilotos.

Lo que sigue

Ahora el próximo capítulo tendrá lugar del 17 al 19 de abril y será con sede en Mina Clavero, en el Vall de Traslasierra; un ícono del rally para el país, ubicado en las serranías cordobesas.