¿Cómo está el historial entre Patronato y Atlanta?

Patronato enfrentará este lunes al Bohemio en el cierre de la tercera fecha de la Primera Nacional, Zona B. El Rojinegro está arriba en el historial.

1 de marzo 2026 · 19:47hs
Patronato tiene la oportunidad de sacar chapa ante un candidato al ascenso.

Patronato tiene la oportunidad de sacar chapa ante un candidato al ascenso.

Patronato visitará este lunes a Atlanta en el encuentro que cerrará la tercera fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. El juego se llevará adelante a partir de las 21 en el estadio León Kolvobski bajo el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela. Televisará la señal de streaming de LPF Play. Transmitirá La Red Paraná.

Historial favorable para Patronato

El Rojinegro y el Bohemio se enfrentaron de manera oficial en cuatro ocasiones. El saldo es favorable para el elenco entrerriano, que conquistó un juego e igualó en las tres restantes historias.

El primer cruce se produjo el 4 de septiembre de 2011, ocasión en la que el Rojinegro se impuso por 3 a 2 en el estadio Grella. Diego Jara y Leonardo Roda, en dos oportunidades, anotaron los goles del elenco entrerriano.

El 3 de marzo de 2012 midieron fuerzas por primera vez en Villa Crespo. Ese juego finalizó igualado 0 a 0. El segundo encuentro en el León Kolvobski fue el 26 de abril 2025 con un empate en un gol. El artillero entrerriano fue Alan Bonansea.

El último duelo se escribió en Villa Sarmiento fue el 31 de agosto de 2025. Ese juego terminó 0 a 0.

