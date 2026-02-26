Confirmaron fecha y lugar del Festival Tribus

La segunda edición del Festival Tribus ya tiene fecha y sede confirmadas. El encuentro se realizará el viernes 1 y sábado 2 de mayo en la Estación Belgrano

Las entradas se encuentran a la venta.

Tras una primera edición que reunió a más de 12 mil personas en el centro de la ciudad, el festival impulsado por Tribus Club de Arte volverá a convocar a artistas y público de la región en un formato de dos jornadas.

El abono por ambos días, bajo la modalidad early bird con precio diferencial de 90 mil pesos más service charge, ya puede adquirirse a través de Ticketway. Además, la compra puede realizarse en seis cuotas sin interés con tarjetas del Banco de Santa Fe.

Desde la organización señalaron que esta nueva edición busca consolidar el camino iniciado el año pasado, con una propuesta que ampliará el despliegue técnico y la curaduría artística. “El primer festival fue un punto de inflexión para nosotros y para el público; esta segunda edición es la consolidación de ese camino”, indicaron.

En los próximos días se dará a conocer el line up. La programación incluirá shows musicales, propuestas gastronómicas e intervenciones artísticas y performáticas, en una convocatoria que volverá a reunir a proyectos emergentes y figuras consagradas.