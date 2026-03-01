Este domingo se cumplen tres años del último título de Boca

Un 1° de marzo, pero de 2023, Boca levantó la Supercopa Argentina ante Patronato y ese fue (hasta el momento) su último título conseguido. HAT-TRICK de Pipa Benedetto para la goleada 3-0 en el Estadio Único Madre de Ciudades Santiago del Estero.

Con un Darío Benedetto insaciable, Boca se quedó con la Supercopa Argentina tras golear por 3-0 a Patronato en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero aquel 1 de marzo de 2023.

En la primera mitad los de Hugo Ibarra dominaron la posesión de la pelota, las acciones de juego y desde un principio fueron en busca del gol que les permita abrir el marcador. Al minuto 33 del primer tiempo, Matías Ruiz tocó la pelota con la mano dentro del área del Patrón tras un centro de Luca Langoni, Andrés Merlos cobró la penal máxima, pero el VAR intervino y anuló la ejecución desde los doce pasos por fuera de juego previo en la jugada del atacante azul y oro cuando Darío Benedetto ya estaba predispuesto a ejecutar desde los doce pasos.

Sin embargo, el Pipa iba a tener su revancha al minuto 41 de juego. Nicolás Figal desbordó, dejó atrás a su marca y de zurda arrojó un rasante y preciso centro para la aparición del goleador, quien de primera y con su pie derecho bien abierto abre infla la red y desató un eufórico festejo.

Ya en el complemento, la tónica del partido se mantuvo por los mismo carriles, pero en los primeros instantes del segundo tiempo el Xeneize estiró la diferencia. Al minuto 6 de la segunda parte, Óscar Romero ejecutó un tiro de esquina desde la derecha al segundo palo y quien volvió a entrar en escena fue Benedetto, quien con un certero cabezazo marcó el 2-0 y su doblete en su cuenta personal.