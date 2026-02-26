Uno Entre Rios | Escenario | La Vieja Usina

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

La Vieja Usina abrió la inscripción para sus talleres culturales 2026. Entre las propuestas confirmadas figuran teatro para adultos, un espacio de exploración vocal y clases de bachata

26 de febrero 2026 · 10:44hs
La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

La Vieja Usina abrió la inscripción para sus talleres culturales 2026. Entre las propuestas confirmadas figuran teatro para adultos, un espacio de exploración vocal y clases de bachata. Las actividades comienzan en marzo y son aranceladas. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Teatro, canto y bachata: nuevas propuestas en La Vieja Usina

El taller anual Teatro pa’ pasarla bien estará coordinado por Gabi Zonis y está dirigido a personas mayores de 18 años, con o sin experiencia previa. Iniciará el 17 de marzo y se dictará los martes de 18 a 20. Las consultas se pueden realizar a través del Instagram @gabizonis o por correo electrónico a [email protected].

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará este sábado a las 20 horas en La Vieja Usina 

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto gratuito este sábado en Paraná

El Centro Cultural Juan L. Ortiz se reinaugurará el viernes y sábado.

Modo Peña vuelve al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Otra de las opciones es Proyecto Brrrlak!, un taller presencial que propone habitar la voz desde distintos enfoques. El eje será la improvisación, con trabajo sobre sonoridad, cuerpo y recursos musicales y vocales en ensamble. El grupo construirá un repertorio de composiciones espontáneas, canciones originales y arreglos de música popular, que se compartirán en un concierto de cierre previsto para julio. Los encuentros serán los miércoles de 18 a 20, desde el 11 de marzo hasta el 2 de julio. La inscripción permanecerá abierta hasta el sábado 28 de febrero inclusive. Consultas: [email protected].

Por último, el 2 de marzo comenzarán las clases de bachata, a cargo de Bachata Estudio y la profesora Natalia Chiecher. Se dictarán los lunes a las 19 (nivel inicial sin conocimiento previo) y a las 20 (nivel inicial con conocimiento previo). Informes al 343 6225424.

LEER MÁS: "Periplo de un maestro alberdino": un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

La Vieja Usina Talleres Teatro Canto bachata
Noticias relacionadas
La segunda edición del Festival Tribus ya tiene fecha y sede confirmadas. El encuentro se realizará el viernes 1 y sábado 2 de mayo en la Estación Belgrano

Confirmaron fecha y lugar del Festival Tribus

Periplo de un maestro alberdino, de Tavo Bolzán 

"Periplo de un maestro alberdino": un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

querido evan hansen suma una nueva funcion de verano en parana

"Querido Evan Hansen" suma una nueva función de verano en Paraná

Carnaval del País: los nombres detrás de las evaluaciones secretas

Carnaval del País: quiénes fueron los jurados de la décima noche

Ver comentarios

Lo último

Quiebra Aires del Sur, fabrica de aires acondicionados Electra y Fedders

Quiebra Aires del Sur, fabrica de aires acondicionados Electra y Fedders

Confirmaron fecha y lugar del Festival Tribus

Confirmaron fecha y lugar del Festival Tribus

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

Ultimo Momento
Quiebra Aires del Sur, fabrica de aires acondicionados Electra y Fedders

Quiebra Aires del Sur, fabrica de aires acondicionados Electra y Fedders

Confirmaron fecha y lugar del Festival Tribus

Confirmaron fecha y lugar del Festival Tribus

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

Paritarias: gremios y empresas cierran acuerdos más cortos

Paritarias: gremios y empresas cierran acuerdos más cortos

Flamengo y Lanús definen la Recopa 2026

Flamengo y Lanús definen la Recopa 2026

Policiales
Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: La actitud de Celis fue valiente, dijo su abogado

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ovación
Liga Argentina: noche de clásico en el sur entrerriano

Liga Argentina: noche de clásico en el sur entrerriano

Flamengo y Lanús definen la Recopa 2026

Flamengo y Lanús definen la Recopa 2026

San José se juega la permanencia en la Liga Nacional Femenina

San José se juega la permanencia en la Liga Nacional Femenina

Daiana Romero Solanas: Estaba segura de que íbamos a ganar

Daiana Romero Solanas: "Estaba segura de que íbamos a ganar"

River recibe a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo

River recibe a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo

La provincia
La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

Entre Ríos: jueves sin anuncio de lluvias con una máxima de 29 grados

Entre Ríos: jueves sin anuncio de lluvias con una máxima de 29 grados

Reacondicionaron la escuela rural que fue incendiada y abrirá sus puertas el lunes

Reacondicionaron la escuela rural que fue incendiada y abrirá sus puertas el lunes

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

Dejanos tu comentario