La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

La Vieja Usina abrió la inscripción para sus talleres culturales 2026. Entre las propuestas confirmadas figuran teatro para adultos, un espacio de exploración vocal y clases de bachata. Las actividades comienzan en marzo y son aranceladas. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El taller anual Teatro pa’ pasarla bien estará coordinado por Gabi Zonis y está dirigido a personas mayores de 18 años, con o sin experiencia previa. Iniciará el 17 de marzo y se dictará los martes de 18 a 20. Las consultas se pueden realizar a través del Instagram @gabizonis o por correo electrónico a [email protected] .

Otra de las opciones es Proyecto Brrrlak!, un taller presencial que propone habitar la voz desde distintos enfoques. El eje será la improvisación, con trabajo sobre sonoridad, cuerpo y recursos musicales y vocales en ensamble. El grupo construirá un repertorio de composiciones espontáneas, canciones originales y arreglos de música popular, que se compartirán en un concierto de cierre previsto para julio. Los encuentros serán los miércoles de 18 a 20, desde el 11 de marzo hasta el 2 de julio. La inscripción permanecerá abierta hasta el sábado 28 de febrero inclusive. Consultas: [email protected].

Por último, el 2 de marzo comenzarán las clases de bachata, a cargo de Bachata Estudio y la profesora Natalia Chiecher. Se dictarán los lunes a las 19 (nivel inicial sin conocimiento previo) y a las 20 (nivel inicial con conocimiento previo). Informes al 343 6225424.