Millonarios premios en el Quini 6: dos ganadores en el Tradicional

Se desarrolló este domingo un nuevo sorteo del Quini 6. Hubo dos ganadores en uno de los sorteos de la jornada.

Hubo ganadores en uno de los principales pozos millonarios del país este domingo en el Quini 6 , el tradicional juego que organiza la Lotería de Santa Fe. Desde el organismo confirmaron que, pese a los importantes premios entregados, el próximo sorteo pondrá en juego un total estimado de 3.000 millones de pesos , cifra que vuelve a despertar grandes expectativas entre los apostadores.

La modalidad Tradicional fue la gran protagonista de la noche. Los números que salieron fueron 27-12-19-10-20-18 , combinación que dejó como saldo a dos flamantes ganadores con seis aciertos .

Cada uno de ellos se llevará la impactante suma de 4.111.205.050,58 pesos, convirtiéndose en nuevos millonarios. Según se informó oficialmente, uno de los afortunados realizó su apuesta en la localidad de Muñiz, en la provincia de Buenos Aires, mientras que el otro ticket ganador fue vendido en Cosquín, Córdoba.

La noticia generó repercusión inmediata en ambas ciudades, donde la expectativa ahora gira en torno a conocer si los ganadores se presentarán rápidamente a reclamar el premio y cómo impactará este millonario monto en sus vidas.

La Segunda quedó vacante

En la modalidad La Segunda, los números sorteados fueron 14-43-29-17-19-32. Sin embargo, en esta oportunidad no hubo apostadores que lograran acertar los seis números, por lo que el pozo quedó vacante.

De esta manera, para el próximo sorteo se acumulan 780.000.000 pesos, lo que promete un atractivo adicional para quienes buscan tentar la suerte en la próxima edición.

Tampoco hubo ganadores en La Revancha del Quini

Por su parte, en La Revancha salieron los números 07-41-43-32-09-42. En este caso tampoco se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo se incrementa y alcanzará los 600.000.000 pesos en el próximo sorteo.

La acumulación en estas modalidades suele generar un aumento en la cantidad de apuestas, especialmente cuando las cifras comienzan a acercarse a montos millonarios como los actuales.

Veinte ganadores en el Siempre Sale del sorteo

En el Siempre Sale, modalidad que garantiza premios incluso cuando no hay seis aciertos, se registraron 20 ganadores que acertaron cinco números. La combinación favorecida fue 14-13-30-33-44-25.

Cada uno de los afortunados cobrará 19.631.897,10 pesos. Entre ellos, se confirmó que dos son oriundos de la provincia de Entre Ríos, lo que suma una cuota de expectativa a nivel regional.

Este tipo de premios, si bien menores en comparación con los pozos principales, representan cifras muy significativas que pueden significar un antes y un después para quienes resultan beneficiados.

Más de mil ganadores en el Pozo Extra

Finalmente, en el Pozo Extra hubo 1161 ganadores con seis aciertos. Cada uno de ellos se llevará 133.505,60 pesos, un monto que, aunque más acotado, premia la constancia de quienes participan en cada sorteo.

Se vienen 3.000 millones en juego

Con los acumulados y nuevas bolsas en juego, el próximo sorteo del Quini 6 tendrá un total aproximado de 3.000 millones de pesos, consolidándose como uno de los eventos más esperados por los apostadores en todo el país.