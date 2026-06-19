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Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

El boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera estará vigente el sábado 20 entre las 9 y las 14.

19 de junio 2026 · 14:17hs
Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

La Municipalidad de Paraná informa que con motivo del Acto del Día de la Bandera, los estudiantes de 4° grado que participen de la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional podrán acceder al transporte urbano de pasajeros de manera gratuita.

El beneficio fue coordinado con la empresa San José y estará vigente el próximo 20 de junio entre las 9 y las 14 horas. Alcanzará a los alumnos que concurran al acto utilizando su uniforme escolar.

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La medida tiene como objetivo facilitar el traslado de los estudiantes que participarán de la ceremonia que se realizará en Plaza Mansilla, en conmemoración del 206° aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano.

De esta manera, se busca acompañar a las familias y garantizar el acceso de los alumnos a una de las actividades más significativas de la vida escolar y ciudadana.

Bandera boleto Paraná Estudiantes
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