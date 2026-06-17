Gastón Álvarez presentará su proyecto Tonga Udimar en Villaguay

El músico Gastón Álvarez se presentará este viernes 19 de junio en el Museo Raúl Jaluf. La propuesta incluirá canciones de sus trabajos más recientes

El proyecto musical Tonga Udimar llegará este viernes 19 de junio al Museo Raúl Jaluf de Villaguay. Desde las 20, Gastón Álvarez compartirá un recital que invita a recorrer sus composiciones, donde las canciones ocuparán el centro de la escena.

Murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, recordada por La llamada y Lilo & Stitch

La presentación permitirá repasar parte de la producción reciente del artista, con temas incluidos en el EP La energía que te mueve (2024) y en el álbum Deja que fluya (2025), además de canciones pertenecientes a proyectos anteriores que forman parte de su recorrido musical.

La propuesta estará acompañada por una muestra de cuadros de Marcelo Pérez (Tecunseh), cuyas obras fueron utilizadas como portadas de las canciones de Deja que fluya en los videos líricos difundidos a través de YouTube y también en la identidad visual de los lanzamientos en plataformas digitales.

De esta manera, la actividad reunirá música y artes visuales en una experiencia que busca ampliar el diálogo entre distintas expresiones artísticas y acercar al público a una propuesta de carácter intimista.

Según adelantaron los organizadores, el recital marcará el inicio de una serie de actuaciones que continuarán durante el segundo semestre de 2026 tanto en el Museo Raúl Jaluf como en otros espacios culturales de Villaguay y de diferentes localidades de la región.

La entrada será libre y gratuita, con una colaboración voluntaria al finalizar el espectáculo.