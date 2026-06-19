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Mundial 2026: Está el árbitro para el partido de la Selección Argentina ante Austria

El egipcio Amin Mohamed dirigirá en la segunda presentación de la Scaloneta en el Mundial 2026. Arbitró en la victoria de Cora del Sur sobre República Checa.

19 de junio 2026 · 13:36hs
Amin Mohamed tendrá su segundo encuentro en el Mundial 2026

Amin Mohamed tendrá su segundo encuentro en el Mundial 2026

La FIFA confirmó este viernes que Amin Mohamed, de Egipto, será el árbitro principal del partido entre la Selección Argentina y Austria correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

El colegiado estará acompañado por Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taja, también de Egipto. Por su parte, los españoles Alejandro Hernández y Diego Sánchez serán el cuarto y asistente de reserva.

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Este encuentro para Amin Mohamed será el segundo partido que imparta justicia en una Copa del Mundo en su carrera; el primero fue en esta misma edición en el encuentro entre República Checa y Corea del Sur correspondiente al Grupo A en la jornada inagural.

El árbitro que dirigirá por primera vez a Argentina

Amin Mohamed Omar debutó como árbitro profesional en la Egyptian Premier League en 2013 en un partido entre Smouha y Telefonat Beni Suef. Un año después se convirtió en colegiado titular de la liga egipcia.

Su debut internacional se produjo en 2018 en un partido de clasificación de la Copa África entre Uganda y Lesoto. La siguiente temporada pitó partidos de la Copa África, el Mundial sub17 y la Copa Africana sub 20. En 2020 pitó su primer partido de la CAF Champions League.

Cuándo y a qué hora juega la Selección Argentina ante Austria

La Selección argentina se enfrentará este lunes a partir de las 14 (hora de nuestro país) con Austria en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en busca de un triunfo que le permita asegurarse un lugar en los 16avos de final.

Mundial 2026 Selección Argentina Árbitro
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