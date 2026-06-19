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Escándalo en Pueblo Brugo: acusaciones cruzadas entre el intendente agredido y el concejal

El concejal Ariel Lemos dio su versión de los hechos y trató de "prepotente" al intendente de Pueblo Brugo, Martín Ruíz

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

19 de junio 2026 · 14:25hs
Escándalo en Pueblo Brugo: concejal acusa al intendente de abuso de autoridad

Escándalo en Pueblo Brugo: concejal acusa al intendente de abuso de autoridad

El pasado martes, el intendente de Pueblo Brugo, Martín Ruíz, denunció haber sido agredido por el concejal Ariel Lemos durante una reunión vinculada a la organización del Festival Costa del Paraná. Ambos dirigentes, integrantes del Partido Justicialista, brindaron sus respectivas versiones de lo sucedido en declaraciones a Radio La Red Paraná (88.7).

De la fiesta a la agresión

Según explicó el concejal Lemos, el conflicto se originó a raíz del tratamiento de una ordenanza especial vinculada al canon que deberán abonar los emprendedores que participen de la próxima edición del festival Costa del Paraná, un tradicional encuentro de folclore y jineteada que reúne a vecinos y visitantes de la región.

Se vivieron hechos de violencia entre dirigentes políticos de Pueblo Brugo.

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"Nosotros planteamos que no debía ocurrir como el año pasado, que faltó plata. Seguramente alguien se la llevó y después no nos dieron los números", sostuvo el concejal. En ese contexto, señaló que decidieron reunirse con el Departamento Ejecutivo para acordar distintos aspectos de la organización del evento.

De acuerdo con el relato de Lemos, la tensión comenzó cuando el intendente llegó a la reunión. "Él vino diciendo que nosotros lo tratábamos de 'chorro' y nos apuntaba con el dedo", afirmó. El edil reconoció que fue el único de los siete concejales presentes que lo increpó y que le reclamó una rendición de cuentas de los fondos municipales.

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Acusaciones cruzadas

Por su parte, el intendente Ruiz explicó que la discusión giraba en torno al monto que deberían abonar los emprendedores. Según indicó, la intención del Ejecutivo era elevar el canon de 20.000 a 50.000 pesos con el objetivo de recaudar más recursos para el municipio.

La discusión fue subiendo de tono y el altercado continuó fuera del recinto. Allí es donde difieren las versiones sobre quién inició la agresión.

"Cuando yo salí afuera, él me tiró un manotazo", aseguró Lemos. En cambio, el intendente sostuvo que fue el concejal quien se levantó de la silla y lo golpeó.

"Yo me fui afuera y ahí ocurrió el golpe. Lo único que hice fue correrme un poco porque sino, me reventaba el ojo. No fui a pegarle. Me pegó en la oreja; si no me corría, hoy tendría un ojo negro", relató Ruiz en declaraciones a UNO.

Más allá del enfrentamiento, ambos remarcaron que mantienen un "vínculo familiar". El intendente señaló que el hermano de Lemos es padrino de una de sus hijas y que la esposa del concejal es la madrina, por lo que manifestó no entender "qué le pasó" para reaccionar de esa manera.

Lemos, en tanto, sostuvo que siempre existieron diferencias políticas con Ruiz y afirmó que, pese al vínculo familiar que los une, continuará señalando lo que considera errores de la gestión cuando lo crea necesario.

Pueblo Brugo agresión Intendente Concejal
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