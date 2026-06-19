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Mujeres en alerta por grupo "Paranahot" que difunde imágenes íntimas sin consentimiento en Telegram

Alerta en Paraná por el grupo "Paranahot" de Telegram, señalado por la circulación de imágenes íntimas de mujeres, sin autorización.

19 de junio 2026 · 13:38hs
Mujeres en alerta por grupo “Paranahot” que difunde imágenes íntimas sin consentimiento en Telegram.

Mujeres en alerta por grupo “Paranahot” que difunde imágenes íntimas sin consentimiento en Telegram.

Mujeres de la ciudad de Paraná denunciaron la existencia de un grupo de Telegram en el que se estarían compartiendo imágenes y videos personales sin consentimiento, junto con contenido sexualizado y material presuntamente obtenido de redes sociales privadas o perfiles personales.

Según las denuncias difundidas por las propias víctimas en redes sociales, el grupo (identificado como "Paranahot") contendría fotografías robadas, material íntimo filtrado y, en algunos casos, imágenes manipuladas digitalmente mediante herramientas de inteligencia artificial con fines sexualizados.

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Denuncian en Paraná la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en un grupo de Telegram

Las denunciantes también señalan la circulación de comentarios y conversaciones dentro del grupo en los que algunos participantes harían referencias a situaciones de abuso sexual o coerción vinculadas a mujeres que aparecen en el contenido. Estos mensajes forman parte del material denunciado públicamente y están siendo difundidos como evidencia en redes sociales.

El hecho generó fuerte preocupación en la comunidad local por la gravedad de la posible vulneración de derechos, incluyendo el derecho a la intimidad, la imagen y la protección de datos personales.

Especialistas en ciberdelitos advierten que la difusión de material íntimo sin consentimiento constituye una forma de violencia digital y puede encuadrar en distintos delitos contemplados por la legislación argentina. También señalan que el uso de inteligencia artificial para sexualizar o modificar imágenes de personas reales sin autorización representa un fenómeno creciente con implicancias legales aún en desarrollo.

Las mujeres afectadas aseguran estar reuniendo pruebas para evaluar la realización de denuncias formales. En estos casos, las recomendaciones habituales incluyen conservar capturas de pantalla, enlaces y datos de usuarios involucrados, sin reenviar ni difundir el contenido.

Hasta el momento, no se informó oficialmente el estado judicial del caso, aunque podría intervenir una fiscalía especializada en ciberdelitos.

El episodio reabre el debate sobre la violencia digital, la exposición no consentida de imágenes íntimas y la necesidad de mayores herramientas de prevención y respuesta frente a estos hechos en entornos digitales cerrados.

Paraná Mujeres Telegram
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