El Gobierno oficializó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial.

Tras reunirse con Javier Milei en Olivos, el Gobierno designó a Adrián Ravier como vocero presidencial, en reemplazo de Manuel Adorni nuevo vocero ya hoy.

Luego de la reunión que mantuvo con Javier Milei en la Quinta de Olivos, Manuel Adorni confirmó que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial . El anuncio fue difundido por el jefe de Gabinete en su cuenta de X: "Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente".

El asesor presidencial Santiago Caputo también felicitó la designación del diputado como vocero en redes. "Felicitaciones Adrian Ravier. Que las fuerzas del cielo te acompañen" , escribió.

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Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial tras una reunión en la Quinta de Olivos

La última conferencia de prensa realizada por Manuel Adorni fue el 8 de mayo y estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en La Pampa, Adrián Ravier, será quien asuma el rol de vocero presidencial. Tiene 48 años y es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Mantiene un vínculo cercano con el presidente Javier Milei, con quien firmó su último libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.