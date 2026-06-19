Línea 22: autorizan la extensión hasta la escuela Almafuerte

El gobierno provincial autorizó la extensión de la línea 22 hasta la Escuela Almafuerte, La medida responde a una solicitud de la comunidad educativa

El gobierno provincial autorizó la extensión de la línea 22 hasta la Escuela Almafuerte, La medida responde a una solicitud de la comunidad educativa

El gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, autorizó a la empresa ERSA a extender el recorrido de la línea de transporte público de pasajeros Nº 22 hasta la escuela Normal Rural Almafuerte, ubicada sobre la ruta nacional Nº 12, en el departamento Paraná.

La medida, formalizada mediante la Resolución N° 108, responde a una solicitud de la comunidad educativa y se enmarca en una política provincial orientada a mejorar la conectividad y garantizar el acceso a la educación en zonas rurales.

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Al respecto, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, informó que "frente a la interrupción que creemos transitoria del servicio de trenes que llegaba hasta La Picada y hasta tanto dure esta situación, se propone extender el recorrido de la línea metropolitana N° 22 que está a cargo de la provincia".

Detalló luego que la extensión del recorrido será "desde el lunes y tendrá la misma frecuencia que tiene actualmente", e informó que "el costo dependerá del nivel y la categoría de usuarios que tenga".

Trayectoria. La escuela Almafuerte funciona desde hace 55 años en la región.

En cuanto a las gestiones con el gobierno nacional, Boleas aseguró que "se continuará trabajando para la normalización del servicio lo antes posibles" y detalló que "el secretario de Transporte viene trabajando arduamente con Nación y los municipios porque entendemos la importancia que tiene este servicio y los distintos niveles de competencia de gobierno que involucra".

Por último, destacó que "en el mientras tanto, y a raíz de una decisión del gobernador Frigerio de solucionar el problema de los usuarios que se han visto afectados, anunciamos esta solución para los pasajeros afectados por la interrupción del servicio del tren".

Por su parte, el secretario de Transporte, Aníbal Steren, reiteró que los recorridos dentro del ejido Paraná serán los mismos, pero se extenderá hasta la escuela Almafuerte. Respecto a los horarios, aseguró que a partir del lunes 22 de junio la iniciativa permitirá brindar una alternativa segura y accesible para estudiantes, docentes y trabajadores que desarrollan actividades en la zona, que incluye además instituciones como el Parque Escolar Rural Enrique Berduc y otros establecimientos educativos cercanos. Asimismo, confirmó que los beneficios vigentes en los costos del boleto contemplan estos recorridos.

Finalmente, el funcionario dijo que el tren es "un servicio necesario" y reiteró que continúan las gestiones de la provincia con Nación para avanzar en una solución.

El recorrido

La ampliación del servicio contempla una extensión aproximada de cuatro kilómetros sobre el recorrido actual que une Paraná, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull, incorporando el ingreso hasta la institución educativa. Asimismo, se establecieron nuevos cronogramas que también incluyen servicios desde Paraná hacia San Benito y Sauce Montrull, fortaleciendo la cobertura en el área metropolitana.

La medida fue instrumentada tras la evaluación técnica correspondiente y el aval del Departamento Transporte de Pasajeros, en cumplimiento de la normativa vigente que habilita la adecuación de recorridos y frecuencias en función de la demanda del servicio.