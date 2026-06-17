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Abrieron las inscripciones para las capacitaciones del Encuentro Entrerriano de Artes Visuales

La propuesta se desarrollará del 26 al 28 de junio con entrada libre y gratuita. Habrá exposiciones, capacitaciones y un festival abierto a la comunidad

17 de junio 2026 · 18:08hs
Abrieron las inscripciones para las capacitaciones del Encuentro Entrerriano de Artes Visuales

La ciudad de La Paz será sede del 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales, que se desarrollará del 26 al 28 de junio con una amplia programación de muestras, capacitaciones, espacios de intercambio y actividades abiertas a la comunidad. La propuesta es organizada de manera conjunta por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad local, con acceso libre y gratuito.

Presentaron la programación del 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales

La agenda contempla inauguraciones de exposiciones, talleres, disertaciones y un festival que reunirá a artistas, gestores culturales, estudiantes y público en general. Además, ya se encuentran abiertas las inscripciones para las capacitaciones previstas durante el encuentro.

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Durante la presentación oficial, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó que la iniciativa busca generar espacios de formación y encuentro para los trabajadores del sector. "El objetivo, como siempre, es que los artistas puedan mostrar su trabajo, capacitarse y encontrarse con pares de otras localidades. También, que el público acceda al arte entrerriano", expresó.

Por su parte, la viceintendenta de La Paz, Stella Wensel, valoró el trabajo articulado entre Provincia y Municipio y remarcó la importancia de que la ciudad reciba propuestas culturales de alcance provincial. En ese sentido, señaló que el encuentro permitirá acercar distintas expresiones artísticas a la comunidad y fortalecer el vínculo entre artistas y públicos.

Entre las actividades destacadas figura la presentación ceremonial del encuentro y entrega de reconocimientos, prevista para el viernes 26 a las 19.30 en la Biblioteca Municipal. Más tarde, a las 20, se inaugurará la muestra "Donde se cruza el territorio. Territorio I" en el Museo de Bellas Artes.

La programación continuará el sábado 27 con la apertura de la muestra "Donde se cruza el territorio. Territorio II", que podrá visitarse desde las 19 en el Complejo Remansos. El cierre llegará el domingo desde las 15 con el festival "Islas de Arte", que reunirá a artesanos, artistas, talleres y propuestas musicales en el Parque Berón de Astrada.

Además de las exhibiciones, el encuentro ofrecerá capacitaciones sobre cultura Chaná, historieta, fotografía, gestión de proyectos artísticos, performance, arte textil y herramientas digitales aplicadas a las artes visuales. Algunas de estas actividades requieren inscripción previa debido a la capacidad disponible.

La iniciativa también propone generar espacios de reflexión sobre el presente de las artes visuales en Entre Ríos y fortalecer los vínculos entre artistas, gestores e instituciones culturales de distintos puntos de la provincia.

La programación completa y los formularios de inscripción a los talleres pueden consultarse a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

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Encuentro Entrerriano de Artes Visuales programación entrada libre y gratuita Capacitaciones
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