Gastón Días: "La cultura pasará a ser de elite, no es justo"

Artistas y productores enfatizaron en que la plata con que se sustenta a estas instituciones, como el Fondo Nacional de las Artes (FNA), el Instituto Nacional del Teatro (INT) o el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), no sale de los impuestos, que es lo que se ha estado difundiendo.

“El Instituto Nacional del Teatro es un organismo autárquico, esto quiere decir que tiene sus propias fuentes de recursos. Soy representante de mi provincia gracias a un concurso público, y estoy en este cargo desde agosto del año pasado, cada cuatro años se realiza un concurso y se elige a los nuevos representantes. Los proyectos teatrales que son subsidiados o que reciben aportes del Instituto Nacional del Teatro fueron proyectos presentados y evaluados por un jurado calificador”, aseguró a UNO Gastón Días, representante provincial de Entre Ríos en el INT, con la intención de desmitificar el mito de que no hay control sobre las obras o los trabajos que desarrollan y agregó: “Anoche luchamos para que nuestros derechos culturales no sean avasallados, derechos del pueblo como derechos de los trabajadores. Lo que propone la Ley Ómnibus es que se derogue el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes, dos organismos que sostienen y representan la fortaleza de la actividad en el país. Por eso el reclamo comenzó siendo de un solo sector para luego transformarse en una lucha cultural colectiva”. Anoche, entre otros pedidos, se les exigió a los legisladores que no voten a favor del desmantelamiento de la cultura nacional. El cacerolazo nacional se llevó a cabo en más de 50 plazas de todo el país, todo el sector cultural se movilizó ante el riesgo de supervivencia.

“Si esa ley llega al poder, la cultura pasará a ser de elite, pertenecerá a algunos pocos, porque las entradas serán inaccesibles y exclusivas. Y, desde luego, miles de personas quedarían sin trabajo. Cuando algo se destruye, volver a hacerlo es muy difícil y lleva mucho tiempo. Por eso, cuidemos lo que tenemos y no perdamos la batalla”, cerró Días.

Resistencia

Los presentes aseguraron que las movilizaciones y la resistencia serán actos claves para detener el atropello que sufre el sector cultural a lo largo y ancho del país. Silvina Suárez, bibliotecaria, narradora oral y fundadora de la Biblioteca Popular Caminantes, en comunicación con UNO dijo: “A raíz de la aparición del DNU y de la Ley Ómnibus, artistas comenzaron a movilizarse en función de defender a las instituciones culturales que están en riesgo, tanto provinciales como nacionales. Primero esto comenzó como una movida teatral solamente y después fueron sumándose personas de otras ramas, como yo. Nuestro propósito es defender el trabajo, y por suerte varios colectivos se fueron sumando a la lucha y se transformó en algo muy grande que abarca a todos por igual, músicos, actrices, productores, vestuaristas, iluminadores, y demás. Queremos crear conciencia, que la gente sepa y entienda lo que está pasando, y no por el simple hecho de que nos apoye, sino que apoye a la cultura que es nuestro patrimonio, del pueblo. La cultura es una forma de soberanía legítima y popular, porque es la primera expresión que surge y siempre desde el aporte, también, de otras personas. La cultura es la manera más fuerte, colectiva y comunitaria que tenemos para desarrollarnos. Por eso la marcha fue tan importante, porque el arte es la forma en que respiran los pueblos”, aseguró.

“Es importante dar a conocer todo esto porque la gente está confundida. Y el desconocimiento hace que la ignorancia avance cada día más. Lo que hicimos fue defender fuentes de trabajo genuinas de personas que, quizás, no vemos sobre un escenario pero que sí están detrás y abajo. Las Bibliotecas Populares reciben subsidios que tampoco salen de los impuestos de la gente, es impresionante como quieren ensuciar todo. La lectura es el acto más democrático que podemos tener en nuestra sociedad, gracias a ella podés acceder a otros puntos de vista, podés viajar en el tiempo, te lleva y te trae a miles de años, el libro es el elemento que persiste a lo largo de la historia, y no es casualidad”, remarcó Suárez.

