Fiesta de la Playa: último día de venta de entradas a precio promocional

La Fiesta de la Playa se realizará del miércoles 14 al domingo 18 de enero en el Predio Multieventos en Concepción del Uruguay.

A partir de este martes queda habilitada la segunda etapa de preventa de entradas de la Fiesta de la Playa en Concepción del Uruguay. La cual se extenderá hasta el día jueves 15 inclusive. Habrá artesanos y emprendedores gastronómicos. El festival se realizará del miércoles 14 al domingo 18 de enero en el Predio Multieventos.

La Fiesta Nacional de la Playa de Río, uno de los eventos más convocantes de la provincia de Entre Ríos y del calendario turístico y cultural argentino, ya confirmó su edición 2026. El tradicional festival se realizará del miércoles 14 al domingo 18 de enero en el Predio Multieventos de la ciudad de Concepción del Uruguay, con una programación que brinda propuestas para todo público y artistas de fuerte arrastre popular.

Entradas y plateas

Miércoles 14 de enero: PIM PAU + TOPA

Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $12.000,00.

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 13/01/26): $15.000,00

En el Predio (día del show 14/01/26): $18.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $10.000,00

Jueves 15 de enero: LAS PELOTAS - SIN PLATEAS

Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $16.500,00.

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 14/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 15/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

SIN PLATEAS

Viernes 16 de enero: DAMAS GRATIS

Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $16.500,00.

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 15/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 16/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00

Damas Gratis.jpeg Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026.

Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI

Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $16.500,00.

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 16/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00

Domingo 18 de enero: LUCK RA

Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $20.000,00.

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 17/01/26): $24.000,00

En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $22.000,00

Puntos de venta

Los puntos de venta habilitados en Concepción del Uruguay son los siguientes:

Lunes a Domingos de 10:00 a 14:00 horas

Oficina de Turismo (Galarza y Supremo Entrerriano)

Lunes a Domingos de 14:00 a 20:30 horas

Predio Multieventos (Belgrano y Maipú)

Lunes a Domingos de 14:00 a 20:30 horas

Costanera Isla del Puerto (Pórtico de ingreso – Planta baja)

Además continúa la venta online todos los días, las 24 horas a través del link. También se mantiene el punto de venta vía Whatsapp de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas al Whatsapp 351-3248-545

Beneficio para clientes del Banco Entre Ríos

Gracias a los convenios firmados entre la Fiesta de la Playa y Banco Entre Rïos, los que posean tarjeta de crédito de esta entidad bancaria podrán pagar sus entradas y plateas hasta en 6 cuotas sin interés. Este beneficio está disponible sólo para la venta en puntos de venta presenciales y con tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos.