A partir de este martes queda habilitada la segunda etapa de preventa de entradas de la Fiesta de la Playa en Concepción del Uruguay. La cual se extenderá hasta el día jueves 15 inclusive. Habrá artesanos y emprendedores gastronómicos. El festival se realizará del miércoles 14 al domingo 18 de enero en el Predio Multieventos.
Fiesta de la Playa: último día de venta de entradas a precio promocional
La Fiesta de la Playa se realizará del miércoles 14 al domingo 18 de enero en el Predio Multieventos en Concepción del Uruguay.
La Fiesta Nacional de la Playa de Río, uno de los eventos más convocantes de la provincia de Entre Ríos y del calendario turístico y cultural argentino, ya confirmó su edición 2026. El tradicional festival se realizará del miércoles 14 al domingo 18 de enero en el Predio Multieventos de la ciudad de Concepción del Uruguay, con una programación que brinda propuestas para todo público y artistas de fuerte arrastre popular.
Entradas y plateas
LEER MÁS: La Fiesta Nacional de la Playa 2026 ya tiene fecha y grilla confirmada
Miércoles 14 de enero: PIM PAU + TOPA
Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $12.000,00.
Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 13/01/26): $15.000,00
En el Predio (día del show 14/01/26): $18.000,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
PLATEAS Sector A2: $10.000,00
Jueves 15 de enero: LAS PELOTAS - SIN PLATEAS
Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $16.500,00.
Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 14/01/26): $20.000,00
En el Predio (día del show 15/01/26): $24.000,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
SIN PLATEAS
Leer más: Todas las noticias de UNO
Viernes 16 de enero: DAMAS GRATIS
Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $16.500,00.
Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 15/01/26): $20.000,00
En el Predio (día del show 16/01/26): $24.000,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
PLATEAS Sector A2: $17.000,00
Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI
Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $16.500,00.
Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 16/01/26): $20.000,00
En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
PLATEAS Sector A2: $17.000,00
Domingo 18 de enero: LUCK RA
Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $20.000,00.
Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 17/01/26): $24.000,00
En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
PLATEAS Sector A2: $22.000,00
Puntos de venta
Los puntos de venta habilitados en Concepción del Uruguay son los siguientes:
Lunes a Domingos de 10:00 a 14:00 horas
Oficina de Turismo (Galarza y Supremo Entrerriano)
Lunes a Domingos de 14:00 a 20:30 horas
Predio Multieventos (Belgrano y Maipú)
Lunes a Domingos de 14:00 a 20:30 horas
Costanera Isla del Puerto (Pórtico de ingreso – Planta baja)
Además continúa la venta online todos los días, las 24 horas a través del link. También se mantiene el punto de venta vía Whatsapp de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas al Whatsapp 351-3248-545
Beneficio para clientes del Banco Entre Ríos
Gracias a los convenios firmados entre la Fiesta de la Playa y Banco Entre Rïos, los que posean tarjeta de crédito de esta entidad bancaria podrán pagar sus entradas y plateas hasta en 6 cuotas sin interés. Este beneficio está disponible sólo para la venta en puntos de venta presenciales y con tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos.