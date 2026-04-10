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Fernando Ponce abordará el valor patrimonial del Monumento a San Pedro

Este sábado a las 9.15 se realizará la charla “Monumento a San Pedro, mitos y verdades”, a cargo del arquitecto, docente e investigador Fernando Ponce

10 de abril 2026 · 07:42hs
Fernando Ponce en la redacción de UNO

FERNANDA RIVERO / UNO

Fernando Ponce en la redacción de UNO
Fernando Ponce abordará el valor patrimonial del Monumento a San Pedro

El ciclo Desayunos Históricos tendrá un nuevo encuentro en Paraná con una propuesta centrada en uno de los íconos urbanos de la ciudad. El sábado 11 de abril a las 9.15 se realizará la charla “Monumento a San Pedro, mitos y verdades”, a cargo del arquitecto, docente e investigador Fernando Ponce.

El Monumento a San Pedro, eje de un nuevo encuentro cultural en Paraná

La actividad se desarrollará en Bonafide Café, en la Galería de Las Luces (Buenos Aires 60), y combinará historia, patrimonio y relatos en torno a esta obra ubicada en el atrio de la Catedral Metropolitana. La convocatoria propone un espacio de intercambio con desayuno, música y premios, en el que el público podrá acercarse a distintas miradas sobre el monumento y su lugar en la identidad local. Para participar, se debe reservar al 3434041948.

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En diálogo con UNO, Ponce explicó que el Monumento a San Pedro fue realizado por el escultor italiano Domingo Giacomo Di Carli y forma parte del proyecto arquitectónico de la Catedral, diseñado por Juan Bautista Arnaldi. “La obra llega a Paraná en 1897, en el marco de la construcción del templo, que se inicia en 1883 y se completa hacia fines del siglo XIX”, precisó.

Monumento a San Pedro.jpg

Uno de los ejes del encuentro será abordar los relatos que rodean a la escultura. Entre los más difundidos aparece la ausencia de la figura de San Pablo, prevista originalmente junto a San Pedro. “Hay distintas versiones. Una de las más extendidas sostiene que no podían convivir dos imágenes papales en el atrio, ya que San Pedro está representado con la vestimenta papal, bendiciendo a la ciudad y con las llaves del cielo”, indicó el especialista. También mencionó otras hipótesis vinculadas al traslado de la obra desde Europa y las dificultades logísticas de la época.

Desde su mirada, el monumento posee un valor patrimonial singular dentro de la ciudad. Ponce destacó tanto su calidad artística como su materialidad: “Es una escultura de mármol, con un nivel de detalle notable. Si uno observa de cerca, encuentra expresividad en el rostro y en las manos. No hay otra obra de estas características en Paraná”.

El arquitecto remarcó además la importancia de generar espacios de encuentro para redescubrir el patrimonio local. “Los Desayunos Históricos buscan que las personas puedan conocer la ciudad, detenerse en lugares que muchas veces pasan desapercibidos y compartir ese momento con otros”, explicó. En ese sentido, señaló que la propuesta convoca a públicos diversos y promueve una experiencia que combina aprendizaje y encuentro.

Finalmente, subrayó el valor de la historia como herramienta para construir identidad. “Conocer el lugar donde uno vive permite entender lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. La identidad también está en los monumentos, en los edificios, en las costumbres y en la gente”, sostuvo.

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