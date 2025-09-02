Uno Entre Rios | Escenario | Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Éxito de público en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el CPC

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofreció un concierto lleno en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), interpretando las primeras sinfonías de Yinam Leef y Johannes Brahms

2 de septiembre 2025 · 15:03hs
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) ofreció un concierto a sala llena en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), interpretando las primeras sinfonías de Yinam Leef y Johannes Brahms (Op. 68) bajo la dirección del maestro Luis Gorelik. El evento contó con el auspicio del Instituto Israelí de Música y de IAPSER Seguros, y tuvo acceso libre y gratuito.

El repertorio comenzó con la Sinfonía No. 1 de Yinam Leef, escrita en 1992. La obra de un solo movimiento se inscribe en la tradición del atonalismo y destacó por su riqueza de colores y texturas, con una duración de 17 minutos. Posteriormente, la orquesta interpretó la Sinfonía No. 1 de Johannes Brahms, una pieza de 50 minutos con cuatro movimientos que combina elementos barrocos en los extremos y mantiene un diálogo musical entre los movimientos centrales.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos estrenará una obra de Yinam Leef en Paraná

Centro Cultural Juan L. Ortiz 

Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

Flora, de 83 años, señaló: “No me pierdo la Orquesta Sinfónica, observo todo, me gustan las obras que tocan y cuando vienen los directores invitados”. Por su parte, Mirtha, pianista, dijo: “Cada día se superan más e interpretan obras más importantes, más difíciles”. Facundo, de 28 años, estudiante de piano, destacó: “Lo que más me gusta es la música clásica, la forma en que los músicos tocan y el trabajo que realizan en el escenario”.

El concierto, con una duración total de una hora y 25 minutos, concluyó con una ovación de pie para los 75 músicos en escena.

Próxima presentación

La OSER se presentará nuevamente el 13 de septiembre a las 20 en el Teatro 3 de Febrero. El programa incluirá Transfiguraciones para flauta y orquesta de Ronaldo Miranda, la Metamorfosis sinfónica sobre un tema de Weber de Paul Hindemith y el Concierto para flauta y arpa K. 299 de W. A. Mozart. Participarán como solistas la flautista invitada Cassia Carrascoza y la arpista Florencia Arizpe. La entrada será libre y gratuita, por orden de llegada, hasta completar la capacidad de la sala. El concierto cuenta con el auspicio de la Universidade de São Paulo.

