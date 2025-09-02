La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) ofreció un concierto a sala llena en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), interpretando las primeras sinfonías de Yinam Leef y Johannes Brahms (Op. 68) bajo la dirección del maestro Luis Gorelik. El evento contó con el auspicio del Instituto Israelí de Música y de IAPSER Seguros, y tuvo acceso libre y gratuito.
Éxito de público en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el CPC
El repertorio comenzó con la Sinfonía No. 1 de Yinam Leef, escrita en 1992. La obra de un solo movimiento se inscribe en la tradición del atonalismo y destacó por su riqueza de colores y texturas, con una duración de 17 minutos. Posteriormente, la orquesta interpretó la Sinfonía No. 1 de Johannes Brahms, una pieza de 50 minutos con cuatro movimientos que combina elementos barrocos en los extremos y mantiene un diálogo musical entre los movimientos centrales.
Flora, de 83 años, señaló: “No me pierdo la Orquesta Sinfónica, observo todo, me gustan las obras que tocan y cuando vienen los directores invitados”. Por su parte, Mirtha, pianista, dijo: “Cada día se superan más e interpretan obras más importantes, más difíciles”. Facundo, de 28 años, estudiante de piano, destacó: “Lo que más me gusta es la música clásica, la forma en que los músicos tocan y el trabajo que realizan en el escenario”.
El concierto, con una duración total de una hora y 25 minutos, concluyó con una ovación de pie para los 75 músicos en escena.
Próxima presentación
La OSER se presentará nuevamente el 13 de septiembre a las 20 en el Teatro 3 de Febrero. El programa incluirá Transfiguraciones para flauta y orquesta de Ronaldo Miranda, la Metamorfosis sinfónica sobre un tema de Weber de Paul Hindemith y el Concierto para flauta y arpa K. 299 de W. A. Mozart. Participarán como solistas la flautista invitada Cassia Carrascoza y la arpista Florencia Arizpe. La entrada será libre y gratuita, por orden de llegada, hasta completar la capacidad de la sala. El concierto cuenta con el auspicio de la Universidade de São Paulo.