Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

El viernes 5 y sábado 6 de septiembre se celebrará la reinauguración del Centro Cultural Juan L. Ortiz en Paraná, un espacio emblemático de la ciudad que reabre sus puertas con instalaciones renovadas y una amplia programación cultural en homenaje al poeta entrerriano que le da nombre.

La propuesta reunirá talleres, espectáculos musicales, obras teatrales, ferias, intervenciones artísticas y un patio gastronómico, con la participación de escuelas e instituciones de la zona.

La intendenta Rosario Romero destacó que la obra, iniciada con financiamiento provincial y finalizada con fondos municipales, “rescata la arquitectura industrial y el patrimonio de Paraná, y ofrece un lugar de encuentro, creatividad y expresión para todos los paranaenses”. También subrayó que el espacio combina tradición y modernidad, fomenta la participación comunitaria y contribuye al desarrollo cultural y social de la ciudad.

Las tareas de restauración incluyeron la recuperación integral del edificio, la reorganización de espacios y la adaptación para personas con movilidad reducida. También se rediseñó el área interna y su entorno, para transformarlo en un espacio cultural de mayor calidad.

Programación

Viernes 5 de septiembre

10:00 – Talleres creativos para adolescentes (Escuelas Quirós y Siglo XXI).

16:00 – Taller de escritura musical (Chango Pirola).

18:00 – Teatro: Estación Curupí (Grupo Saltimbanquis).

19:00 – Concierto de Negro Aguirre.

20:00 – Juaneleana, espectáculo musical de Chango Pirola.

21:30 – Coro Varietales. Durante toda la jornada: instalación poética y proyecciones en Sala Ferrocarril, feria, foodtrucks y performances en exteriores.

Sábado 6 de septiembre