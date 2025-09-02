Uno Entre Rios | Escenario | centro cultural Juan L. Ortiz

Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

El viernes 5 y sábado 6 de septiembre se celebrará la reinauguración del Centro Cultural Juan L. Ortiz en Paraná, un espacio emblemático de la ciudad

2 de septiembre 2025 · 14:37hs
El viernes 5 y sábado 6 de septiembre se celebrará la reinauguración del Centro Cultural Juan L. Ortiz en Paraná, un espacio emblemático de la ciudad que reabre sus puertas con instalaciones renovadas y una amplia programación cultural en homenaje al poeta entrerriano que le da nombre.

La propuesta reunirá talleres, espectáculos musicales, obras teatrales, ferias, intervenciones artísticas y un patio gastronómico, con la participación de escuelas e instituciones de la zona.

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Éxito de público en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el CPC

Leonardo Pez presenta su primer poemario Bicho sin dueño

Leonardo Pez presenta su primer poemario "Bicho sin dueño"

La intendenta Rosario Romero destacó que la obra, iniciada con financiamiento provincial y finalizada con fondos municipales, “rescata la arquitectura industrial y el patrimonio de Paraná, y ofrece un lugar de encuentro, creatividad y expresión para todos los paranaenses”. También subrayó que el espacio combina tradición y modernidad, fomenta la participación comunitaria y contribuye al desarrollo cultural y social de la ciudad.

Las tareas de restauración incluyeron la recuperación integral del edificio, la reorganización de espacios y la adaptación para personas con movilidad reducida. También se rediseñó el área interna y su entorno, para transformarlo en un espacio cultural de mayor calidad.

Programación

Viernes 5 de septiembre

  • 10:00 – Talleres creativos para adolescentes (Escuelas Quirós y Siglo XXI).

  • 16:00 – Taller de escritura musical (Chango Pirola).

  • 18:00 – Teatro: Estación Curupí (Grupo Saltimbanquis).

  • 19:00 – Concierto de Negro Aguirre.

  • 20:00 – Juaneleana, espectáculo musical de Chango Pirola.

  • 21:30 – Coro Varietales.

    Durante toda la jornada: instalación poética y proyecciones en Sala Ferrocarril, feria, foodtrucks y performances en exteriores.

Sábado 6 de septiembre

  • 16:00 – Ballet folklórico Angirú (anfiteatro).

  • 17:00 – Espectáculo infantil: Montoto y Magoya. Te juego un cuento.

  • 18:00 – Acto central en homenaje a Juan L. Ortiz: lecturas, descubrimiento de placas, reconocimiento a familiares, plantación de un sauce y entrega de plantines.

  • 19:00 – Coro Taller de Murga estilo uruguayo (dir. Jorge “Coca” Vidal), Coro de la Ciudad y Taller de Canto Comunitario.

  • 20:00 – Espectáculo musical con Los Riedel, Ballet Quimera, Noe Telagorri y Yunta Mambo.

    Durante toda la jornada: instalación poética, proyecciones en Sala Ferrocarril, feria, foodtrucks, intervenciones artísticas y DJ Rochi en exteriores.

