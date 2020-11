Estos son los ganadores de los Premios Escenario 2020

En tanto, sí se darán dos estatuillas: el Premio Escenario a la trayectoria, que este año es para la Asociación Mariano Moreno; y el Premio Proscenio, que fue otorgado a la librería El Templo del Libro, de la capital entrerriana.

En tanto, se decidió otorgar menciones a cinco artistas: la joven rapera Luisina Maldonado, de la ciudad de Villaguay; el dibujante y muralista Daniel Mendoza, de Concordia; el conjunto chamamecero Padularrosa Romero y Terruñeros, de Victoria; el bandoneonista Julio César Chivel Arévalo, de Federación; y la bailarina Clara Fumaneri, de Gualeguay.

La entrega de los premios se realizará a fines de noviembre y de manera individual, para poder cumplir con el protocolo sanitario.

premios escenario.jpg Estos son los ganadores de la edición 2020 de los Premios Escenario

Los artistas

En el año de su 20° aniversario, Diario UNO de Entre Ríos renueva su esencia como medio gráfico precursor de un homenaje dirigido a quienes trabajan por el arte en la provincia. Así, por 16 años consecutivos se sostiene la entrega de este galardón que promueve el federalismo y que vio la luz en diciembre de 2005.

Vale recordar que en septiembre pasado se lanzó una convocatoria abierta a los artistas y las áreas de cultura municipales. Tras recibir las inscripciones, el Comité Ejecutivo decidió otorgarles menciones a cinco artistas de diferentes puntos de la provincia.

Una de las artistas destacadas es la villaguayense Luisina Maldonado, que durante la pandemia lanzó dos temas en su canal de YouTube y que además fue seleccionada junto a otros 30 postulantes de la Argentina para participar del concurso Hard Rock 2021, que se realiza anualmente en Disney World, Florida (EE.UU.). La joven villaguayense fue elegida por un tema de su autoría, Dejar mi mente pensar.

Otro de los artistas destacados este año es el dibujante y muralista concordiense Daniel Mendoza, un talentoso artista que desde muy temprana edad demostró su inclinación hacia el dibujo, inspirándose en grandes maestros de la historieta, tales como Alberto Breccia, Quino, Solano López y otros. En Buenos Aires perfeccionó su estilo de dibujo, la historieta seria, y se inscribió en la escuela de Garaycochea, con el maestro de la historieta Oswal. Ha publicado comics tanto de manera independiente como en diversos medios gráficos. Además, ha realizado varios murales en su ciudad.

El conjunto chamamecero Padularrosa Romero y Terruñeros, de Victoria, es otro de los destacados este 2020. Con una década de trayectoria cumplida en septiembre, este grupo ha recorrido escenarios de todo el país, cosechando reconocimientos en Corrientes y en diversos festivales de música folclórica. Este año lanzaron su nuevo trabajo discográfico, que aún no pudo ser presentado en vivo. Sin embargo, durante la pandemia siguieron trabajando: realizaron un recital virtual para el Canal T5 de Corrientes, además presentaciones virtuales en Canal 9, Once de Paraná y la señal de Argentinísima Satelital. También a propósito de los tiempos actuales, grabaron un tema donde cada uno de los integrantes participó desde su casa, titulado La Cuarentena. Pero lo más destacado fue la convocatoria a participar del Cuarto Festival Cultural do Chamamé de Mato Grosso do Sul en Brasil, edición que por motivos de fuerza mayor se realiza de forma virtual. Para ellos se grabó un audiovisual de 20 minutos que en Brasil se estrenará durante la primera semana de diciembre.

El bandoneonista Julio César Chivel Arévalo, de Federación, es otro de los artistas destacados. Durante la pandemia lanzó siete temas en su canal de Youtube; entre los que se destacan uno denominado Renatiando, junto a destacados músicos de distintos puntos de la provincia y de Brasil, y otro titulado Mirando el Río, en colaboración con Antonio Tarragó Ros.

Finalmente, de la ciudad de Gualeguay se destacó a la bailarina Clara Fumaneri; que siguió en actividad realizando coreografías vía Instagram, una de las cuales fue seleccionada para participar del 1er Festival on line Diversidad en Movimiento organizado por Movimiento Entrerriano de danza.

Por otra parte, el Comité Ejecutivo decidió otorgar el Premio Escenario a la Trayectoria a la Asociación Mariano Moreno, que este año cumplió 75 años de trabajo initerrumpido en pos de la cultura. Fundada por un grupo de profesores, estudiantes y egresados del Instituto Nacional del Profesorado Secundario, su agenda anual incluye conciertos, recitales, conferencias, cursos, exposiciones de arte y emisiones radiales y televisivas.

A lo largo de su trayectoria de más de siete décadas, ha revalorizado el quehacer cultural en sus diferentes manifestaciones como un modo de construir identidad y ciudadanía en el medio en el que se desenvuelve. Su labor ha sido reconocida a nivel nacional e internacional, recibiendo en 2019 un merecido Diploma al Mérito en la categoría de Entidades Musicales que otorga la Fundación Kónex.

En tanto, se decidió otorgarle el Premio Proscenio a la librería El Templo del Libro, que con 82 años de historia es la más antigua de Paraná. El Premio Proscenio es una distinción especial con la que UNO reconoce la labor de promotores culturales que no necesariamente están en el centro de la escena, pero cuya labor no sólo tiene valor artístico, sino también un importante valor social.