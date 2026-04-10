Entre laberintos y lecturas, la plaza Borges redefine un sector de la ciudad

La inauguración de la plaza Borges en Paraná sumó un nuevo espacio verde y puso en agenda el uso del espacio público y su lugar en la vida cotidiana

La inauguración de la plaza Jorge Luis Borges en Paraná no sólo sumó un nuevo espacio verde. La intervención en el predio de Pronunciamiento y San Martín abrió una discusión más amplia sobre el uso del espacio público y su lugar en la vida cotidiana de la ciudad.

Durante años, en ese sector funcionó un depósito de Conservación Vial. El lugar quedó en desuso y con el tiempo se convirtió en un punto relegado dentro del barrio. La transformación avanzó a partir de una demanda concreta de vecinos, que pedían iluminación, circulación y una presencia más activa del Estado en la zona.

El proyecto que finalmente se materializó tomó esa base, pero incorporó una dimensión cultural. La plaza no responde a un diseño tradicional: propone recorridos irregulares, sectores diferenciados y referencias a la obra de Jorge Luis Borges. Los laberintos, los tableros de ajedrez y las frases distribuidas en el espacio construyen una identidad que excede lo funcional.

La intendenta Rosario Romero señaló que el proceso incluyó instancias de participación y que el resultado buscó reflejar esa construcción colectiva. En la misma línea, desde el municipio destacaron que la obra se financió con recursos locales y forma parte del Paseo Cultural que se proyecta en distintos puntos de la ciudad.

En el barrio, el cambio se percibe en el uso cotidiano. Sandra Guevara, referente del Complejo Comunitario de Barrio Mitre, describió el contraste: de un área con escasa circulación y poca iluminación, a un lugar donde ahora se puede transitar, permanecer y encontrarse.

La inauguración incluyó un festival con propuestas que dialogaron con el sentido del espacio. Hubo plantación de árboles, charlas, lecturas y una intervención escénica que recuperó la figura de Borges y su vínculo con Paraná. Participaron artistas locales y referentes de la literatura, en una programación que combinó producción cultural y apropiación comunitaria.

La obra abarca más de 7.000 metros cuadrados y sumó equipamiento para actividad física, juegos infantiles, sectores de descanso y nueva iluminación LED. También se reorganizó la circulación en calle Pronunciamiento, con prioridad para peatones.

En ese cruce entre infraestructura y propuesta simbólica, la plaza Borges empieza a construir su lugar. No sólo como un punto dentro del mapa urbano, sino como un espacio que invita a ser usado, recorrido y sostenido por quienes lo habitan a diario.