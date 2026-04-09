El Cineclub Noble cierra su ciclo de vampiros con "El día trajo la oscuridad"

El Cineclub Noble continúa con su programación especial y este viernes 10 de abril a las 20 proyectará El día trajo la oscuridad, de Martín Desalvo

El Cineclub Noble continúa con su programación especial y este viernes 10 de abril a las 20 proyectará El día trajo la oscuridad, de Martín Desalvo, en la Sala Noble (Matorras 861, Paraná), con entrada libre y gratuita. La actividad es organizada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), con apoyo de La Vieja Usina y Enersa, e invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La función marcará el cierre del ciclo Noches de Transilvania / Citas con los vampiros, que durante marzo reunió cine, música en vivo y artes visuales. En esta última jornada se sumará la instalación site specific / mix media “Lo eterno...”, del artista Mana Ríos.

Estrenada en 2013, la película propone una mirada íntima sobre el mito del vampirismo en clave de suspenso psicológico. La historia sigue a Virginia, una joven que queda sola en una casa de campo y recibe la visita de su prima, cuya conducta extraña genera un clima de tensión, aislamiento e incertidumbre.

El ciclo tuvo cinco funciones con una convocatoria sostenida en la Sala Noble y La Vieja Usina, en el marco de las propuestas impulsadas por la Secretaría de Cultura para promover el acceso a la cultura en la provincia.