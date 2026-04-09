El Cineclub Noble continúa con su programación especial y este viernes 10 de abril a las 20 proyectará El día trajo la oscuridad, de Martín Desalvo, en la Sala Noble (Matorras 861, Paraná), con entrada libre y gratuita. La actividad es organizada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), con apoyo de La Vieja Usina y Enersa, e invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
El Cineclub Noble cierra su ciclo de vampiros con "El día trajo la oscuridad"
El Cineclub Noble continúa con su programación especial y este viernes 10 de abril a las 20 proyectará El día trajo la oscuridad, de Martín Desalvo
El Cineclub Noble despide su programación especial con una película de Martín Desalvo
La función marcará el cierre del ciclo Noches de Transilvania / Citas con los vampiros, que durante marzo reunió cine, música en vivo y artes visuales. En esta última jornada se sumará la instalación site specific / mix media “Lo eterno...”, del artista Mana Ríos.
Estrenada en 2013, la película propone una mirada íntima sobre el mito del vampirismo en clave de suspenso psicológico. La historia sigue a Virginia, una joven que queda sola en una casa de campo y recibe la visita de su prima, cuya conducta extraña genera un clima de tensión, aislamiento e incertidumbre.
El ciclo tuvo cinco funciones con una convocatoria sostenida en la Sala Noble y La Vieja Usina, en el marco de las propuestas impulsadas por la Secretaría de Cultura para promover el acceso a la cultura en la provincia.